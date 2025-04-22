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Adana'da 5 Milyon TL Değerinde Kaçak Telefon Operasyonu

Adana'da 5 Milyon TL Değerinde Kaçak Telefon Operasyonu
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Adana'da gerçekleştirilen operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 5 milyon TL olan 200 gümrük kaçağı akıllı telefon ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Adana'da piyasa değeri yaklaşık 5 milyon TL'lik, 200 gümrük kaçağı akıllı telefon ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında Sarıçam ilçesinde 2 tırdan şüphelenip arama yaptı. Yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 5 milyon TL olan 200 gümrük kaçağı akıllı telefon ele geçirildi.

Kaçak telefonların yurda yasa dışı yollarla sokulduğu ve piyasaya sürülmek üzere olduğu değerlendirildi. Olayla bağlantılı 2 şüpheli gözaltına alındı. - ADANA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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