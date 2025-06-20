Adana'da 400 Litre Sahte İçki Ele Geçirildi

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Adana'da 400 Litre Sahte İçki Ele Geçirildi
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Adana'da düzenlenen sahte içki operasyonunda, 400 litre sahte içki, 355 litre etil alkol ve 1453 aroma kiti ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da 400 litre sahte içki ele geçirildi

ADANA - Adana'da sahte içki operasyonunda 400 litre sahte içki, 355 litre etil alkol ve 1453 aroma kiti ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesinde sahte içki üretimi yapıldığı tespit edilen müstakil bir ev ile 2 iş yerine operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramada, 400 litre sahte içki, 355 litre etil alkol ve 1453 aroma kiti ele geçirildi. Polis, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SÜLEYMAN CENK İDAYE - 3.Sayfa
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