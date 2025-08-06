Adana'da 18 Bin 700 Paket Gümrük Kaçağı Sigara Ele Geçirildi

Adana'da bir kamyonun içerisinden 18 bin 700 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda şüphelendiği kamyonu durdurdu. Aracın kasasında yapılan aramada 18 bin 700 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

Emniyette ifadesi alınan şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ADANA