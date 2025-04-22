Yeni düzenleme! Zincirleme trafik cezası geliyor

Yeni düzenleme! Zincirleme trafik cezası geliyor, cep yakacak
Vatikan'da Papa Franciscus'un odaları mühürlendi

Papa'nın odaları mühürlendi
Altın fiyatlarında ulaşılan son rakam çok konuşulacak

Altın tüm zamanların rekorını kırdı
Dilan ve Engin Polat'ın lüks araçlarıyla ilgili şok karar

Satışa çıkan Polatların lüks araçlarıyla ilgili şok karar

Adana'da 1 Ton Kaçak Kıyılmış Tütün Ele Geçirildi

Adana'da 1 Ton Kaçak Kıyılmış Tütün Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da düzenlenen operasyonda, kaçakçılıkla mücadele kapsamında toplam 1 ton kıyılmış tütün ele geçirilirken, olayla bağlantılı 2 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da düzenlenen operasyonda 1 ton kaçak kıyılmış tütün ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak tütün ürünlerinin piyasaya sürülmesini engellemek amacıyla yürüttükleri çalışmalar kapsamında Seyhan ilçesinde şüpheli 2 aracı durdurdu. Araçlarda yapılan aramalarda, toplam 1 ton kaçak kıyılmış tütün ele geçirildi. Olayla bağlantılı olduğu belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı. Yakalanan şüpheliler hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında işlem başlatıldı. - ADANA

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.