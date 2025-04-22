Adana'da 1 Ton Kaçak Kıyılmış Tütün Ele Geçirildi

Adana'da düzenlenen operasyonda 1 ton kaçak kıyılmış tütün ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak tütün ürünlerinin piyasaya sürülmesini engellemek amacıyla yürüttükleri çalışmalar kapsamında Seyhan ilçesinde şüpheli 2 aracı durdurdu. Araçlarda yapılan aramalarda, toplam 1 ton kaçak kıyılmış tütün ele geçirildi. Olayla bağlantılı olduğu belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı. Yakalanan şüpheliler hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında işlem başlatıldı. - ADANA