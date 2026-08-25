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Adalet Bakanı: 10 Milyar TL'lik Hazine Taşınmazı Vurgunu

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, Antalya merkezli 11 ilde düzenlenen operasyonda Hazine taşınmazlarını usulsüz devrederek 10 milyar TL'lik haksız kazanç sağlayan 27 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Bakan, kamu görevini kötüye kullananların hesap vereceğini vurguladı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Kamu görevini kişisel menfaat için kullanan, Hazine taşınmazları üzerinden haksız kazanç sağlayan veya buna aracılık eden kim olursa olsun hukuk önünde hesap verecektir" açıklamasında bulundu.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, ekonomik suçlara yönelik 11 ilde icra edilen 3 ayrı operasyonlardan Antalya Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturmayla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarda şu ifadelere yer verdi:

"Kamu kaynaklarının korunması, milletimizin hakkının gözetilmesi ve kamu gücünün hiçbir şekilde şahsi menfaat aracı haline getirilmemesi konusundaki kararlılığımızı özellikle vurgulamak istiyorum. Bugün kamuoyuyla paylaştığımız operasyonlar arasında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturmada ortaya çıkarılan tablo son derece dikkat çekicidir. Kemer ilçesinde Hazineye ait taşınmazların, mevzuatta öngörülen hak sahipliği, fiili kullanım ve satış şartları bulunmadığı halde belirli kişi ve çevrelere geçirildiği, bu yolla kamunun zarara uğratıldığı ve haksız ekonomik menfaat sağlandığı yönündeki bulgular üzerine yürütülen soruşturmada; 80 Hazine taşınmazı yakın incelemeye alınmış, söz konusu taşınmazların güncel piyasa değerleri üzerinden ekonomik büyüklüğünün yaklaşık 10 milyar TL olduğu değerlendirilmiştir. Soruşturma kapsamında Milli Emlak personeli, Tapu Müdürü, mevcut ve eski mahalle muhtarları ile sivil kişilerden oluşan 27 şüpheli hakkında gözaltı işlemi uygulanmış; Antalya'nın Kemer, Kepez ve Konyaaltı ilçeleri ile Adana, Burdur, Isparta ve Nevşehir'de toplam 21 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmiştir. Devletin malı milletimizin ortak hakkıdır. Kamu görevini kişisel menfaat için kullanan, Hazine taşınmazları üzerinden haksız kazanç sağlayan veya buna aracılık eden kim olursa olsun hukuk önünde hesap verecektir. Soruşturma, yapılanmanın tüm boyutlarının ve elde edilen ekonomik değerin nihai olarak kimlere ulaştığının ortaya çıkarılması amacıyla çok yönlü olarak sürdürülmektedir."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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