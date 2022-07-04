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Son dakika haberleri | ABD'deki saldırının ardından Highland Park bölgesine uçuş kısıtlaması getirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberleri | ABD'deki saldırının ardından Highland Park bölgesine uçuş kısıtlaması getirildi

Son dakika haberi... ABD'nin Illinois eyaletindeki Highland Park'taki Bağımsızlık Günü kutlamaları sırasında düzenlenen silahlı saldırının ardından Highland Park hava sahasına uçuş kısıtlaması getirildi.

ABD'nin Illinois eyaletindeki Highland Park'taki Bağımsızlık Günü kutlamaları sırasında düzenlenen silahlı saldırının ardından Highland Park hava sahasına uçuş kısıtlaması getirildi.

ABD'nin Illinois eyaletinde yer alan Highland Park'taki Central Street'teki Bağımsızlık Günü kutlamaları sırasında düzenlenen silahlı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetmiş, 24 kişi yaralanmıştı. Saldırgan henüz yakalanamazken, Federal Havacılık İdaresi, Highland Park hava sahasına geçici uçuş kısıtlaması getirildiğini duyurdu. Highland Park Polis Departmanı yönetimindeki "yardım uçakları" hariç kısıtlamanın yerden 3 bin fit yükseklikte ve 8 kilometre yarıçapında geçerli olduğu belirtildi.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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