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Trump: Suriye'yi terör listesinden çıkaracağım

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ABD Başkanı Trump, Suriye'yi terör listesinden çıkaracağını belirterek, 'Harika bir iş yapıyor, neden yapmayayım?' dedi. Trump ayrıca Türkiye'yi fantastik bir müttefik olarak nitelendirirken, İran'ın nükleer silahı olmayacağını vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'yi terör listesinden çıkaracağını belirterek, "Neden yapmayayım? Harika bir iş yapıyor. Bence bunu yapmalıyız ve yapacağım" dedi.

36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin ikinci gününde liderler Ankara'da temaslarını sürdürdü. ABD Başkanı Donald Trump, zirve kapsamında Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed eş-Şara ile bir araya geldi. İkili görüşmeye dair ABD Başkanı Trump, yaptığı açıklamalarda Orta Doğu'daki gelişmelerden enerji politikalarına, ekonomi yönetiminden iç güvenliğe kadar birçok konuda değerlendirmelerde bulundu. Suriye'yi terör listesinden çıkaracağını ifade eden Trump, "Neden yapmayayım? Harika bir iş yapıyor. Bence bunu yapmalıyız ve yapacağım" diye konuştu.

Suriye'nin Lübnan'da Hizbullah konusunda da yardımcı olabileceğini belirten Trump, bu alanda ilerleme kaydedildiğini ve sürecin başarılı olacağını söyledi.

"Türkiye fantastik bir ülke ve NATO müttefiki"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ilişkin değerlendirmelerine de değinen Trump, Türkiye'nin önemli bir müttefik olduğunu vurgulayarak, "Türkiye gerçekten fantastik bir ülke ve fantastik bir müttefik. Bir NATO ülkesi, NATO müttefiki" ifadelerini kullandı.

İsrail'e yönelik bugüne kadar hiçbir Amerikan başkanının kendisinin yaptıklarını yapmadığını savunan Trump, İran konusunda da önemli ilerleme sağladıklarını söyledi.

"Ben başkan olmasaydım bugün İsrail diye bir ülke olmazdı"

Netanyahu'nun savaş dönemindeki liderliğini öven Trump, "Savaş döneminde harika bir başbakan oldu. Çok yakın çalıştık ve çok büyük bir süreci birlikte atlattık. Bana göre savaş başbakanı olarak harika bir iş çıkardı. Eğer zayıf bir başbakanları olsaydı İsrail bugün çok farklı bir durumda olurdu. Eğer ben başkan olmasaydım bugün İsrail diye bir ülke olmazdı" dedi.

"İran'ın nükleer silahı olmayacak"

İran'ın nükleer programına ilişkin de konuşan Trump, ülkenin nükleer materyaline ulaşmanın son derece zor olduğunu belirterek, "Nükleer materyali çıkarmamıza gerek yok. O kadar derinde ki ancak çok özel ekipmanlarla ulaşılabilir. İran'ın nükleer silahı olmayacak" ifadelerini kullandı.

İran'a asker gönderme planlarının bulunmadığını söyleyen Trump, gerekli anlaşmaların yapılması halinde buna ihtiyaç kalmayacağını kaydetti.

"AB yıllarca Amerika'dan faydalandı"

Avrupa Birliği'nin yıllar boyunca ABD'den faydalandığını savunan Trump, "Avrupa Birliği bize çok kötü davrandı. Yıllarca Amerika Birleşik Devletleri'nden faydalandılar. Suriye nasıl geri geliyorsa ben de Amerika'yı geri getiriyorum" diye konuştu.

Göreve geldikten sonra ülkeye rekor düzeyde yatırım çekildiğini öne süren Trump, 12 ay içerisinde 19 trilyon dolardan fazla yatırım sağlandığını ve bunun tarihte herhangi bir ülkeye yapılan en büyük yatırım olduğunu iddia etti.

"Enflasyon düşüyor, petrol fiyatları geriliyor"

Ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Trump, Biden yönetiminden yüksek enflasyon devraldıklarını ileri sürerek, "Şimdi enflasyon düştü. Fiyatlar düşüyor. Petrol fiyatları düşmeye devam ediyor. Petrol fiyatları düştükçe her şey daha ucuz olacak" dedi.

Trump, petrol fiyatlarının 135 dolardan 69 dolara düştüğünü belirterek, "İran'a yönelik operasyonlardan sonra petrol fiyatlarında kısa süreli artışlar yaşansa da sorun değil. İran'ı nükleersizleştiriyoruz" ifadelerini kullandı.

"Washington DC artık en güvenli şehirlerden biri"

ABD'deki güvenlik politikalarına da değinen Trump, açık sınır politikaları nedeniyle milyonlarca kişinin ülkeye girdiğini savunarak, bunların önemli bölümünün sınır dışı edildiğini veya tutuklandığını söyledi. Washington DC'de suç oranının yüzde 94 azaldığını belirten Trump, "Washington DC artık ülkenin en güvenli şehirlerinden biri haline geldi. 5 binden fazla kariyer suçlusunu ülkeden çıkardık. Memphis, Louisiana ve New Orleans'ta da suç oranlarında ciddi düşüş sağlandı" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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