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AB'den Rusya'ya 21'inci yaptırım paketi yolda

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Avrupa Birliği, Rus petrolüne uygulanan fiyat tavanının 12 ay daha dondurulmasını ve Rus LNG'sinin üçüncü ülkelere transferine yönelik istisnanın devamını öngören 21. yaptırım paketi üzerinde anlaşmaya vardı.

Avrupa Birliği (AB), Rus petrolüne uygulanan fiyat tavanının 12 ay daha dondurulmasını ve Rus sıvılaştırılmış doğal gazının (LNG) üçüncü ülkelere transferine yönelik bir yıllık istisnanın devam etmesini öngören 21'inci yaptırım paketi üzerinde anlaşmaya vardı.

Avrupa Birliği (AB), Rusya'ya yönelik yaptırım politikasını sürdürme kararı aldı. AB büyükelçileri, Moskova'ya baskıyı artırmayı hedefleyen 21'inci yaptırım paketi üzerinde anlaşmaya vardı. Yeni paket kapsamında Rus petrolüne yönelik fiyat sınırının mevcut seviyede 12 ay daha dondurulması ve Rus sıvılaştırılmış doğal gazının (LNG) üçüncü ülkelere transferine ilişkin istisnanın devam etmesi öngörülüyor.

Yaptırım paketinin teknik hazırlıklarının tamamlanmasının ardından, paketin resmi olarak kabul edilmesi için yazılı onay süreci bugün öğleden sonra başlatılacak. - BRÜKSEL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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