50 milyon liralık vurgunda 19 tutuklama

Vatandaşların kripto para varlıklarını ele geçiren ve 50 milyon lira haksız kazanç sağladığı belirlenen şebekeye yönelik İzmir merkezli 'Cüzdan Operasyonu'nda gözaltına alınan şüphelilerden 19'u tutuklandı. Operasyonda şüphelilerden el konulan çok sayıda dijital materyallerinin incelemesinde ise şüphelilerin müştekileri dolandırmak için sahte site kurdukları, başkalarının üzerine telefon hattı aldıkları ve paralarla çekilmiş fotoğraflar ile kendi aralarında para transferi yaptıklarına dair yazışma içerikleri ortaya çıktı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gerçeğine yakın taklit bir internet sitesi oluşturup, sosyal medya platformlarından '5. yıla özel kripto para dağıtılıyor' vaadi ile vatandaşlara link gönderen ve GSM onay kodu aldıkları vatandaşların kripto para hesaplarını ele geçiren şebekeyi tespit etti. Bu yöntemle bir çok vatandaşı dolandıran 2 Gürcistan ve 1 Ukrayna vatandaşı olmak üzere tespit edilen 64 şüpheliyi yakalamak için Siber polisi ekipleri harekete geçti. İzmir merkezli, Adana, Aksaray, Ağrı, Aydın, Ankara, Antalya, Bursa, Isparta, İstanbul, Hakkari, Kırklareli, Kocaeli, Mersin, Muğla, Niğde ve Samsun illerinde gerçekleşen eş zamanlı baskınlarda 48 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

50 milyon liralık vurgun

Olayla ilgili yapılan çalışmalarda, dolandırıcıların telefonlara ünlü bir kripto para sitesini taklit edip, '5. yıla özel kripto para dağıtılıyor' vaadi ile cep telefonlarına kısa mesaj gönderdiği, mesaj üzerinden gönderilen linke tıklandığında kullanıcı adı ve şifre giren vatandaşların daha sonra da alınan GSM onayıyla kripto paralarının ele geçirildiği öğrenildi. Şebeke üyelerinin ele geçirdiği kripto hesaplarındaki paraların ise özellikle dolandırıcıların yurt dışındaki hesaplarına aktarıldığı ortaya çıktı. Dolandırıcıların bu yöntemle çok sayıda vatandaşı yaklaşık 50 milyon lira dolandırdığı tespit edildi.

Yazışmalar ortaya çıktı

Öte yandan operasyonda ele geçirilen dijital materyallerin incelenmesi sonucu, şüphelilerin müştekileri dolandırmak için sahte site kurdukları, başkalarının üzerine telefon hattı aldıkları, sosyal medya platformlarında sahte reklam logoları oluşturdukları, bunları yaparken birçok vatandaşın kimlik, telefon ve mail adreslerini kullandıkları, dolandırdıkları paralarla çekilmiş fotoğraflar ile kendi aralarında para transferi yaptıklarına dair yazışma içeriklerinin olduğu da ortaya çıktı.

19 şüpheli tutuklandı

Gözaltına alınan 48 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. 18 farklı ilde yakalanan şüphelilerden 14'ü ifadelerinin ardından salıverilirken, 34 şüpheli adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden 19'u tutuklanırken 15 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - İZMİR