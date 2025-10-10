Haberler

5 İlde Dolandırıcılık ve Kumar Operasyonu: 28 Şüpheli Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yapılan kapsamlı operasyonda 5 ilde nitelikli dolandırıcılık ve online kumar suçlarına karışan 28 şüpheli yakalandığını, bunlardan 16'sının tutuklandığını açıkladı. Şüphelilerin internet üzerinden kumar uygulamaları kurarak ve sahte ilanlarla dolandırıcılık yaptığı belirlendi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 5 il merkezli 'Nitelikli Dolandırıcılık ve Bilişim Sistemlerini Kullanarak Kumar Oynanmasına Yer ve İmkan Sağlama' suçlarına yönelik Jandarma tarafından son 2 haftadır düzenlenen operasyonlarda; hesaplarında 38 milyon liralık işlem hacmi bulunan 28 şüpheli yakalandı.

Bakan Yerlikaya yakalananlardan 16'sının tutuklandığını belirterek paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"9'u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Jandarma Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarımızca; Ankara, Gaziantep, Kahramanmaraş, Niğde ve Yalova merkezli Afyonkarahisar, Batman, Edirne, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Mersin, Ordu, Tekirdağ ve Yozgat'ta düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; İnternet bağlantılı işletim sistemleri üzerinden kumar oyunu uygulamaları kurulumu sağlayarak kumar oynattıkları, sosyal medya platformları üzerinden 'sahte kiralık ev ve araç satış' ilanı vererek vatandaşlarımızı dolandırdıkları tespit edildi. Şüpheliler hakkında savcılıklarımızca soruşturma başlatıldı. Emeği geçenleri tebrik ediyorum." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
