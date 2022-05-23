25 gündür su altında aramalar sürüyor - Haberler

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25 gündür su altında aramalar sürüyor

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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25 gündür su altında aramalar sürüyor

Erzurum'un Olur ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu Oltu Çayı'na uçan otomobilde kaybolan Fevzi Bulut'u bulmak için arama ve kurtarma çalışmaları 25 gündür aralıksız sürüyor.

Erzurum'un Olur ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu Oltu Çayı'na uçan otomobilde kaybolan Fevzi Bulut'u bulmak için arama ve kurtarma çalışmaları 25 gündür aralıksız sürüyor.

Erzurum ve Ankara JAK ekipleri Ayvalı Baraj gölünün tabanını adım adım tarıyorlar. Su üzerinde afat ekipleri arama çalışmalarını sürdürürken JAK ekipleri 25 gündür su altında aramaları devam ediyor.

Ayvalı baraj gölünün tabanındaki ağaç ve çalılıktan dolayı arama çalışmalarına çok zor şartlarda devam ediyorlar. - ERZURUM

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Arama Kurtarma, Erzurum, Ayvalı, su, 3. Sayfa, Haberler

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