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Adana merkezli 23 ilde 'yasa dışı bahis' operasyonu: 47 gözaltı

Adana merkezli 23 ilde 'yasa dışı bahis' operasyonu: 47 gözaltı
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Adana merkezli 23 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda hesaplarında 5 milyar TL hareketlilik tespit edilen 47 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda taşınmaz, araç ve banka hesabına tedbir konuldu.

Adana merkezli 23 ilde düzenlenen 'yasa dışı bahis' operasyonunda hesaplarında 5 milyar TL'lik hareketliliği tespit edilen 47 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı ve MASAK koordinesinde Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Adana merkezli 23 ilde 'yasa dışı bahis' operasyonu düzenlendi. Operasyonlarda 47 şüpheli gözaltına alınırken şüphelilerin bilişim sistemleri üzerinden yasa dışı bahis sitelerinin panel yönetimini yaptıkları ve bu suçtan elde edilen gelirin para nakline aracılık ettikleri tespit edildi. Ayrıca operasyonda şüphelilere ait 1 paravan şirket, 23 konut, 29 araç, 13 arsa, 4 bin 742 banka ve 6 kripto hesabına tedbir kararı uygulandı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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