İstanbul merkezli 11 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 44 şüpheli hakkında gözaltı kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 11 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda çok sayıda dijital materyale el konulurken, suçtan elde edildiği değerlendirilen 29 mal varlığına da tedbir uygulandı. 44 şüpheli hakkında gözaltı kararı olduğu öğrenilirken, şüphelilerin suçta kullandıkları hesaplarda yaklaşık 15 milyar liralık işlem hacmi bulunduğu belirlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında 44 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda "yasa dışı bahis" suçu kapsamında faaliyet gösterdiği değerlendirilen Grandpashabet, Ramadabet, Merit Royalbet, Superbet, Maxwin, Asusbet, Venombet, Verabet ve Mersobahis isimli yasa dışı bahis sitelerine hizmet veren yönetici, finans, canlı destek, teknik sorumlu ve ödeme sorumlusu konumundaki toplam 44 şüpheli tespit edildi. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporlarında şüphelilerin suçta kullandıkları hesaplarda 2023-2025 yılları arasında yaklaşık 15 milyar liralık işlem hacmi bulunduğu belirlendi. Soruşturma kapsamında Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde İstanbul merkezli olarak Adana, Mersin, Hatay, İzmir, Antalya, Niğde, Düzce, Osmaniye, Kocaeli ve Tekirdağ'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda çok sayıda dijital materyale el konuldu. Suçtan elde edildiği değerlendirilen 20 taşınır ve 9 taşınmaz olmak üzere toplam 29 mal varlığına da el konulurken, 42 şüpheliye ait 362 banka hesabı ile 65 kripto para hesabına bloke işlemi uygulandı.

Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğü öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı