Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Nisan 2025 tarihinde kamuoyuyla paylaşılacak veriler, ekonomi çevreleri başta olmak üzere birçok kişi tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Peki, 3 Nisan 2025'te TÜİK hangi verileri açıklayacak? TÜİK verileri ne zaman açıklar, açıklaması nedir? İşte, detaylar...

3 NİSAN 2025'TE TÜİK HANGİ VERİLERİ AÇIKLAYACAK?

? Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 3 Nisan 2025 tarihinde ekonomik ve sosyal göstergelere ışık tutacak önemli verileri kamuoyuyla paylaşmaya hazırlanıyor. Açıklanacak istatistikler, başta ekonomistler, yatırımcılar ve politika yapıcılar olmak üzere geniş bir kesim tarafından dikkatle takip edilecek. TÜİK'in resmi veri yayımlama takvimine göre, 3 Nisan'da açıklanması planlanan başlıca veriler arasında Mart 2025 dönemine ait enflasyon oranlarını içeren Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yer alıyor.

3 Nisan 2025'te TÜİK hangi verileri açıklayacak

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK), 3 Nisan 2025 tarihinde açıklayacağı istatistikler:?

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Mart 2025: Bu veri, Mart 2025 dönemine ait enflasyon oranlarını ve tüketici fiyatlarındaki değişimleri gösterecektir.?

Bu veri, Mart 2025 dönemine ait enflasyon oranlarını ve tüketici fiyatlarındaki değişimleri gösterecektir.? Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE), Mart 2025: Yurt içindeki üreticilerin ürün fiyatlarındaki aylık ve yıllık değişimleri yansıtan bu endeks, Mart 2025 verilerini içerecektir.?

Yurt içindeki üreticilerin ürün fiyatlarındaki aylık ve yıllık değişimleri yansıtan bu endeks, Mart 2025 verilerini içerecektir.? Dış Ticaret Endeksleri, Şubat 2025: İhracat ve ithalat fiyat ve miktar endekslerini kapsayan bu istatistikler, Şubat 2025 dönemine ait dış ticaret verilerini sunacaktır.

3 Nisan 2025'te TÜİK verileri