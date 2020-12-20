3. Lig: Karaman Belediyespor: 3 Çengelköyspor: 3
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3. Lig: Karaman Belediyespor: 3 Çengelköyspor: 3

20.12.2020 16:01 | Son Güncelleme: 20.12.2020 16:05
3. Lig: Karaman Belediyespor: 3 Çengelköyspor: 3

Misli.com 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Karaman Belediyespor, sahasında konuk ettiği Çengelköyspor ile 3-3 berabere kaldı.

Misli.com 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Karaman Belediyespor, sahasında konuk ettiği Çengelköyspor ile 3-3 berabere kaldı.

Stat: Kemal Kaynaş

Hakemler: Yusuf Adnan Kendirciler xx, Abdulkadir Yılmazoğlu xx, Şükrü Çavcı xx

Karaman Belediyespor: Onur xx, Ahmet Ayhan xx, Muzaffer x (Cenk dk. 39 x, (Serdar dk. 79 x) ), Ufuk xx (Ahmet Şen dk. 79 x), Ali Sinan xx, Burak xx, Hasan xx (Hamit dk. 65 x), Coşkun xxx, Çağatay xx, Ahmet Gökbayrak xxx, Emre xx.

Çengelköyspor: Sabri xx, Mertcan xx, Ömürül xx, Ali Özgür xxx, Emin xx, Sefa xxx, Ahmet Batuhan xx (Ferhat dk. 61 x), Burak xx, Alperen xx (Tunahan dk. 61 x), Yusuf xx, Taner xx ( Hikmet Taha dk. 90 ?),

Goller: Ahmet Gökbayrak (dk. 22, 48), Coşkun (dk. 90) (Karaman Belediyespor), Sefa (dk. 42), Ali Özgür (dk. 63, 82), (Çengelköyspor)

Sarı kartlar: Ahmet Gökbayrak, Emre, (Karaman Belediyespor), Mertcan, Ali Özgür, Emin, Sefa, Ferhat, (Çengelköyspor)

Kırmızı kartlar: Çağatay (dk. 90+8), Ufuk (dk. 90+6) (Karaman Belediyespor) - KARAMAN

3. Lig: Karaman Belediyespor: 3 Çengelköyspor: 3
3. Lig: Karaman Belediyespor: 3 Çengelköyspor: 3
3. Lig: Karaman Belediyespor: 3 Çengelköyspor: 3
3. Lig: Karaman Belediyespor: 3 Çengelköyspor: 3
3. Lig: Karaman Belediyespor: 3 Çengelköyspor: 3
3. Lig: Karaman Belediyespor: 3 Çengelköyspor: 3
3. Lig: Karaman Belediyespor: 3 Çengelköyspor: 3
3. Lig: Karaman Belediyespor: 3 Çengelköyspor: 3
3. Lig: Karaman Belediyespor: 3 Çengelköyspor: 3

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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