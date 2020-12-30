3. Lig: Karaman Belediyespor: 1 Darıca Gençlerbirliği: 1
Misli.com 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Karaman Belediyespor, sahasında Darıca Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kaldı.
Misli.com 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Karaman Belediyespor, sahasında Darıca Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kaldı.
Stat: Kemal Kaynaş
Hakemler: Ozan Bileyci xx, Barış Çardaklı xx, Murat Güçlü xx
Karaman Belediyespor: Onur xx, Ahmet Ayhan xx, Ali Sinan xxx, Burak xx, Yunus xx, Hasan xx (Serdar dk. 72 x), İsmet xx, Coşkun xx, Ahmet Gökbayrak xx (Burhan dk. 57 x), Hamit xx (Ahmet Şen dk. 81 ?), Emre xx,
Darıca Gençlerbirliği: Ali Alper xx, Berat xxx, Baha xx (Halil İbrahim dk. 87 ?), Erdem xx (Emre dk. 62 x), Onuray xx, Metin xx (Atakan dk. 62 x), Yusuf xx, Fukan xx, Hüseyin xx (Mahmuthan dk. 46 x), Fahrettin xx, Nebi xx
Goller: Ali Sinan (dk. 12 pen.) (Karaman Belediyespor), Berat (dk. 85) (Darıca Gençlerbirliği)
Sarı kartlar: Ahmet Gökbayrak, Ali Sinan, Burak, Hasan (Karaman Belediyespor) - KARAMAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı