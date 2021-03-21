3. Lig: Elazığ Karakoçan: 1 Erbaaspor: 0
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3. Lig: Elazığ Karakoçan: 1 Erbaaspor: 0

21.03.2021 16:14 | Son Güncelleme: 21.03.2021 16:18
3. Lig: Elazığ Karakoçan: 1 Erbaaspor: 0

Misli.com 3. Lig 3. Grup 27. hafta maçında Elazığ Karakoçan FK, sahasında Erbaaspor'u 1-0 mağlup etti.

Misli.com 3. Lig 3. Grup 27. hafta maçında Elazığ Karakoçan FK, sahasında Erbaaspor'u 1-0 mağlup etti.

Stat: Doğukent

Hakemler: Cihan Ölmez xx, Umut İncili xx, Ömer Akman xx

Elazığ Karakoçan: Ömer Kavurkacı xx, Mehmet Eksik xx, Burak Altıngök xx, Hüseyin Fıstıkcı xxx (Emirhan dk. 85 ?), Muhammed Sak xx (Burak Özbakır dk. 76 x), Kaan Güdü xx (Semih dk. 85 ?), Ahmet Fatih Uzun x (Ahmet Can dk. 64 x), Umutcan Topalcı xx (Muhammet Can dk. 64 x), Ferhat Canlı xx, Seyid Ahmet Han xx, Batuhan Kaya xx

Erbaaspor: Taylan Arman xx, Murat Şimşek xx, Talha Reşat Bulut x (Yaşar dk. 65 x), Yaşar Kaan Yılmaz xx, Arif İşçi xx, Yusuf Yağcı xx, Emirhan Çavuş xx (Furkan dk. 79), Yağızcan Erdem x (Rıdvan dk. 65 x), Şevket Güngör xx, Talha Özcan xx, Ertuğrul Şenlikoğlu xx

Gol: Hüseyin (dk. 25) (Elazığ Karakoçan)

Sarı kartlar: Kaan, Ferhat, Ömer, Semih (Elazığ Karakoçan), Yaşar Çetin (Erbaaspor) - ELAZIĞ

3. Lig: Elazığ Karakoçan: 1 Erbaaspor: 0
3. Lig: Elazığ Karakoçan: 1 Erbaaspor: 0
3. Lig: Elazığ Karakoçan: 1 Erbaaspor: 0
3. Lig: Elazığ Karakoçan: 1 Erbaaspor: 0

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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