3. Lig'de ilk yarı bitiminde kavga çıktı
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3. Lig'de ilk yarı bitiminde kavga çıktı

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3. Lig'de ilk yarı bitiminde kavga çıktı

3. Lig 2. Grup'un 28. hafta Darıca Gençlerbirliği-Çengelköyspor mücadelesinde ilk yarının bitiminde iki takımın futbolcuları arasında kavga çıktı.

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Kızların tekme tokat kavgasını kimse ayıramadı! Evire çevire böyle dövdüler

3. Lig 2. Grup'un 28. hafta Darıca Gençlerbirliği-Çengelköyspor mücadelesinde ilk yarının bitiminde iki takımın futbolcuları arasında kavga çıktı. Darıca Gençlerbirliği'nin file bekçisi Ali Alper Doğan, kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

3. Lig 2. Grup'ta Darıca Gençlerbirliği, ligin 28. hafta mücadelesinde İstanbul ekiplerinden Çengelköyspor'u ağırladı. Maçın ilk dakikalarında penaltı kazanan ancak bunu değerlendiremeyen Darıca Gençlerbirliği, öne geçme fırsatını elinden kaçırdı. Sert geçen maçın ilk yarısının bitiş düdüğüyle ise kavga çıktı. İlk yarı bitiminde Çengelköysporlu bir futbolcunun küfür etmesi, Kocaeli ekibini kızdırdı. İki takım arasındaki tartışma, futbolcuların küfürlerinin devam etmesi üzerine kavgaya döndü. Bu duruma sinirlenen Darıca Gençlerbirliği takımının file bekçisi Ali Alper Doğan, rakip futbolcuya vurup kırmızı kart görünce, maçın kalan bölümünde Darıca ekibi 10 kişi devam etmek zorunda kaldı. Tansiyonun oldukça yüksek olduğu müsabaka golsüz beraberlikle tamamlandı. - KOCAELİ

3. Lig'de ilk yarı bitiminde kavga çıktı
3. Lig'de ilk yarı bitiminde kavga çıktı
3. Lig'de ilk yarı bitiminde kavga çıktı
3. Lig'de ilk yarı bitiminde kavga çıktı
3. Lig'de ilk yarı bitiminde kavga çıktı
3. Lig'de ilk yarı bitiminde kavga çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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