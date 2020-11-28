Çarşambaspor, İçel İdman Yurdu'na 1-0 mağlup oldu
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Çarşambaspor, İçel İdman Yurdu'na 1-0 mağlup oldu

28.11.2020 16:41 | Son Güncelleme: 28.11.2020 17:20
Çarşambaspor, İçel İdman Yurdu'na 1-0 mağlup oldu

Misli.com 3. Lig 3. Grup 11. hafta müsabakasında Çarşambaspor, İçel İdman Yurdu'nu 1-0 mağlup etti.

Misli.com 3. Lig 3. Grup 11. hafta müsabakasında Çarşambaspor, İçel İdman Yurdu'nu 1-0 mağlup etti.

Stat: Çarşamba Şehir

Hakemler: Aykut Sergin xxx, Emrah Akkaya xx, Samet Özkul xx

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Çarşambaspor: Kadir xxx, Oğuzhan xxx, Kemal Sabri xxx, Veysel xxx (Metehan dk. 69 xx), Aykut xxx, Abdulkadir xxx, Murat xxx (Hasan dk. 87 ?), Erhan xxx, Selahattin xxx (Tugay dk. 88 ?), Muhammet Mustafa xxx, Abdulsamet xxx (Kaan dk. 86 ?)

İçel İdman Yurdu: Sertaç xxx, Burak Altıntaş x, Burak Bilgen xx, Aslan xx, Gökcan xx (Mahmut dk. 84 ?), Caner xx (Yaşar dk. 69 xx) Uğur xx, Tunahan xx, Özer xx, Fazlı xx (İsmail dk. 46 xx), Hakkı xx

Gol: Kemal Sabri (dk. 74) (Çarşambaspor)

Kırmızı kartlar: Kemal Sabri (dk. 90+1) (Çarşambaspor)

(İHA)

Çarşambaspor, İçel İdman Yurdu'na 1-0 mağlup oldu
Çarşambaspor, İçel İdman Yurdu'na 1-0 mağlup oldu
Çarşambaspor, İçel İdman Yurdu'na 1-0 mağlup oldu
Çarşambaspor, İçel İdman Yurdu'na 1-0 mağlup oldu
Çarşambaspor, İçel İdman Yurdu'na 1-0 mağlup oldu
Çarşambaspor, İçel İdman Yurdu'na 1-0 mağlup oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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