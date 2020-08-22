3 Büyükler'in gündemine gelen eski Milan'lı Pato, serbest kaldı İtalyan devi Milan'ın eski futbolcusu Alexandre Pato, kulübü Sao Paulo ile yollarını ayırdı. Brezilyalı golcü futbolcunun adı, transfer dönemlerinde Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile sık sık anılıyordu.

Süper Lig'de transfer dönemlerinin vazgeçilmez futbolcusu Alexandre Pato, Sao Paulo ile olan sözleşmesini feshetti.

30 yaşındaki futbolcu, Sao Paulo ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Yıldız futbolcu ile Brezilya'dan ilgilenen takımlar olduğu belirtiliyor.

3 BÜYÜKLER'İN GÜNDEMİNDEYDİ

Pato ile geçtiğimiz transfer dönemlerinde Galatasaray ve Fenerbahçe ilgilenmişti. Hatta Abdurrahim Albayrak, "Pato kulübü ile ilgili sorunlarını halletmesi için zaman istedi." açıklamasında bulunmuştu.

Brezilyalı futbolcunun ismi, Beşiktaş ile de anılmıştı.