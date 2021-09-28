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3 Altın madalya ile Avrupa Şampiyonu oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
3 Altın madalya ile Avrupa Şampiyonu oldu

Finlandiya'nın Rovaniemi kentinde düzenlenen Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü ikinci sınıf öğrencisi Milli Sporcu Nuray Levent, Avrupa Gençler ve U 23 Halter Şampiyonası'nda 3 altın Madalya...

Finlandiya'nın Rovaniemi kentinde düzenlenen Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü ikinci sınıf öğrencisi Milli Sporcu Nuray Levent, Avrupa Gençler ve U 23 Halter Şampiyonası'nda 3 altın Madalya ile Avrupa şampiyonu oldu.

Bayanlar 64 kilo kategorisinde yarışan Nuray Levent; koparmada 96 kilo ile altın, silkmede 118 kilo ile altın, toplamda ise 214 kiloluk derecesiyle Avrupa'nın en güçlü sporcusu olduğunu gösterdi. Ay yıldızlı bayrağımızı gönlere çeken milli gururumuz Nuray Levent, İstiklal Marşımızı uluslararası organizasyonda okutma başarısını da göstererek, ülkemize sevinç ve gurur dolu anlar yaşattı.

Müsabakanın ardından açıklamalarda bulunan Nuray Levent, şampiyonaya çok iyi hazırlandığını belirterek, "Finlandiya'da Türk bayrağını dalgalandırdığım ve İstiklal Marşımızı dinlettirdiğim için çok mutluyum. Antrenörlerime, Kulübüme, Federasyon Başkanımız Tamer Taşpınar'a ve Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar'a desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Şimdi ülkemi olimpiyatlarda en iyi şekilde temsil etmek adına var gücümle çalışmalarıma devam edeceğim" dedi.

Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde okuyan Milli Sporcu Nuray Levent'i tebrik eden Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, "Ülkemize ve bizlere yaşattığı unutulmaz anlar için milli gururumuz olan öğrencimiz Nuray Levent'e teşekkür ediyoruz. Gösterdiği azim ve çalışkanlıktan dolayı öğrencimiz Nuray Levent'i, başarıda emeği gecen ailesini, antrenörlerini ve akademisyen hocalarını tebrik eder, başarılarının devamını dilerim" dedi. - DÜZCE

3 Altın madalya ile Avrupa Şampiyonu oldu

3 Altın madalya ile Avrupa Şampiyonu oldu

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