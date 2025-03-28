28 MART ALTIN FİYATLARI: Gram altın ne kadar? Bugün çeyrek altın ne kadar, altın yükseldi mi? 2025 CANLI ALTIN FİYATLARI!

Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler, altın fiyatlarında dalgalanmaların devam etmesine neden oluyor. Özellikle ABD'nin Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimleri ve Fed'in faiz politikalarına dair beklentiler, yatırımcıların güvenli liman olarak altına yönelmesine yol açıyor. Bu durum, altın fiyatlarında belirgin artışlara sebep olurken, piyasalardaki belirsizlik yatırımcıları daha temkinli hareket etmeye yönlendiriyor. Peki, 28 Mart 2025 itibarıyla altın fiyatlarında son durum nedir? Gram altın kaç TL? Çeyrek ve yarım altın ne kadar oldu? İşte, güncel altın fiyatları ve detaylar…

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın saat 09:52 itibariyle yüzde 1,05 artarak 3769,25'den işlem görüyor.

Gram altın ne kadar

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

Çeyrek altın saat 09:52 itibariyle yüzde 0,89 artışla 6098,09'dan işlem görüyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın saat 09:52 itibariyle yüzde 0,89 artarar 12196,18'den işlem görüyor.

TAM ALTIN KAÇ TL OLDU?

Tam altın saat 09:52 itibariyle yüzde 0,89 artışla 24354,71'den işlem görüyor.

Bugün çeyrek altın ne kadar

ONS ALTIN KAÇ DOLAR ANLIK?

ONS altın, saat 09:52 itibariyle yüzde 0,89 artarak 3084,02'den işlem görüyor.

Altın yükseldi mi

KAPALIÇARŞI'DA ALTIN NE KADAR?

Kapalıçarşı'da gram altın güne 3753 liradan alınırken 3809 liradan satılıyor.