27 Mayıs 2021 Haberleri
27 Mayıs 2021 Manşet Haberleri.
- Yamyam fareler Avusturalya'yı istila etti! Önlerine gelen her şeyi kemiriyorlar
- BM'nin İsrail'e yönelik soruşturma kararı Netanyahu'yu küplere bindirdi: Utanç verici
- Seçim barajı sorusuna Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum'dan yanıt: Yüzde 5 ya da 7'ye düşürülebilir
- Vakit tartışması arayı açtı! İmam, cemaatin kendisini camide alıkoyduğu iddiasıyla polise koştu
- Devrilen elektrik direğinin altında kalan 11 yaşındaki çocuk can verdi
- Daha önceki photoshop kazalarını unutun! Dansöz Asena resmen yüzünü değiştirdi
- Biden'dan terör örgütü PKK'ya 'petrol' darbesi! Trump'ın verdiği muafiyet kaldırılıyor
- Doktor hastanede bıçaklı saldırıya uğradı, Bakan Koca çıldırdı: Şifa veren eli kesemezsiniz
- Bombalı araçla eylem hazırlığında olan terörist, ekipler tarafından kıskıvrak yakalandı
- Yasak Elma oyuncuları Ege'de bir araya geldi! Araları bozuk olduğu söylenen Nesrin Cavadzade ile Eda Ece'nin pozları dikkat çekti
- Muhalefetin anketçisi, Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısındaki çok konuşulan sözlerini yorumladı: Yüzde 99 aday
- Altay Bayındır'a nazar değdi! Genç kaleci, İlk milli maçında sahayı acılar içinde terk etti
- Ermenistan'da kaos bitmiyor! Dışişleri Bakanı istifa etti, kararı sözcüsü açıkladı
- Markette alışveriş yapan kadının etek altı fotoğrafını çeken şüpheli serbest bırakıldı
- Akşam saatlerinde hareketlenen dolar 8.50 TL'yi aştı
- Galatasaray'da altıncı başkan adayı Yiğit Şardan oldu! Listesinde Abdurrahim Albayrak da yer alıyor
- G.Saray'da dikkatleri üzerine çeken Halil, Milli Takım'daki ilk sınavında siftah yaptı
- Kargaların zeki olduğunu kanıtlayan görüntü! Bakkaldan cips çalıp bir de açmaya çalıştı
- Aralarına aldıkları koyun ile motosiklet üzerinde böyle yolculuk yaptılar
- Şimdi korona düşünsün! Yerli aşı gönüllülerde yüzde 100 antikor oluşturdu
- Sıla fena pişti oldu! İlker Kaleli için yazdıklarını eski eşi için de yazmış
- Milli Takım'ın yediği golün faturası Altay Bayındır ve Rıdvan Yılmaz'a kesildi
- İbrahim Tatlıses için 'Beni çağırırsa gitmem' diyen Mahmut Tuncer, İbo Show'a konuk oluyor
- Kafe ve restoranlara 1 Haziran müjdesi! İşletmelerin 12'ye kadar açık kalabileceği düşünülüyor
- Galatasaray'da peş peşe istifalar! Terim'in yardımcıları Levent Şahin ve Ümit Davala görevi bıraktı
- Birleşmiş Milletler kabul etti! İsrail'in insan hakları ihlalleri soruşturulacak
- Koronavirüs nerede, ne zaman, nasıl ortaya çıktı? ABD istihbaratından iki farklı senaryo
- Minili pozu beğeni butonunu çökerten Pınar Altuğ, bu sefer de spor yaptığı anları paylaştı
- Beşiktaş Başkanı Çebi'den itiraf: Bu sezon için şampiyonluk sözü vermeyeceğim
- Son Dakika: Türkiye'de 27 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 183 kişi vefat etti, 8 bin 426 yeni vaka tespit edildi
- EURO 2020 öncesi güzel prova! Ay-Yıldızlılar, Azerbaycan'ı 2-1 geçti
- Sevgilisinin kiraladığı evde fuhuş yaptıran kadın karakola bastonla gitti! Operasyonda 9 kişi gözaltında
- Maskesiz günler ne zaman? Enfeksiyon uzmanı, aşılamaya dikkat çekip sonbaharı işaret etti
- Galata Kulesi'nin bir yanında intihar, bir yanında evlilik teklifi
- İyileşeceğim diye girdiği ameliyattan hasta çıktı! 2 ay, karnında unutulan makasla yaşadı
- Kız kardeşiyle görüşmesini istemediği şahsı defalarca bıçaklayarak öldürdü
- Matematik öğretmeninden Rashford'a ırkçı saldırı! Sosyal medya İngiliz yıldız için ayağa kalktı
- Fatih Terim için 'Taktik bilmiyor' diyen Pirlo'nun bir yılda Juventus'tan kovulması alay konusu oldu
- Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sedat Peker'in iddialarına meydan okudu: Ekşi yemedim karnım ağrımıyor
- Merkez Bankası rezervleri 92,4 milyar dolara yükseldi