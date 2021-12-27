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27 Aralık Pazartesi Spor Gündemi

27 Aralık Pazartesi Spor Gündemi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Burak İnce: Kendimi Bundesliga'da kanıtlamak istiyorum"Arminia Bielefeld ile transfer sürecim çok olumlu geçti""Dünyanın en zor ligine gidiyorum""Altınordu misyonu, çok farklı bir misyon""Başkanımız Seyit Mehmet Özkan çok saygı duyulacak bir insan""Uzun yıllar milli takım forması giymek...

ALTINORDU, ORDU (DHA) - Burak İnce: Kendimi Bundesliga'da kanıtlamak istiyorum

"Arminia Bielefeld ile transfer sürecim çok olumlu geçti"

"Dünyanın en zor ligine gidiyorum"

"Altınordu misyonu, çok farklı bir misyon"

"Başkanımız Seyit Mehmet Özkan çok saygı duyulacak bir insan"

"Uzun yıllar milli takım forması giymek istiyorum"

11 yaşında bacağını kaybeden Özgenç Güngör'ün (35) hayatını basketbol değiştirdi

SPOR TOTO SÜPER LİG

20.00 Yukatel Kayserispor - Demir Grup Sivasspor

20.00 İttifak Holding Konyaspor Beşiktaş

GALATASARAY

17.00 Sarı kırmızılı takım, Ziraat Türkiye Kupası Son 32 Turu'nda Altaş Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam edecek.

FENERBAHÇE

11.00 Sarı lacivertliler, Afjet Afyonspor maçının hazırlıklarına başlayacak.

TRABZONSPOR

Bordo mavili ekip, Boluspor karşılaşmasının çalışmalarını sürdürecek.

HAKEMLER AÇIKLANACAK

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçlarını yönetecek hakemler açıklanacak.

ATLETİZM

14.00 86'ncı Büyük Atatürk Koşusu, Dikmen Keklik pınarı mevkiinden start alıp, Ulus'taki Ankara Garı'nın önünde sona erecek.


Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

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