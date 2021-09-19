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26. Uluslararası Roma Maratonu koşuldu

AA / Barış Seçkin - Haberler | Spor
26. Uluslararası Roma Maratonu koşuldu

İtalya'da bu yıl 26'ıncısı düzenlenen Uluslararası Roma Maratonu'nu, Kenyalı atletler erkeklerde Clement Kiprono Langat, kadınlarda da Peris Lagat Jerono kazandı.

İtalya'da bu yıl 26'ıncısı düzenlenen Uluslararası Roma Maratonu'nu, Kenyalı atletler erkeklerde Clement Kiprono Langat, kadınlarda da Peris Lagat Jerono kazandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle bir süredir yapılamayan Uluslararası Roma Maratonu, bugün başkent Roma'nın tarihi kent merkezindeki 42 kilometre 195 metrelik parkurda koşuldu.

Maratona, 60 ülkeden 2 bini atlet olmak üzere yaklaşık 7 bin 500 kişinin katıldığı belirtildi.

Roma Belediye Başkanı Virginia Raggi'nin start verdiği maratonu, erkeklerde Kenyalı atlet Clement Langat Kiprono 2 saat 8 dakika 23 saniyelik derecesiyle birinci tamamladı.

İkinciliği 2 saat 8 dakika 28 saniyelik dereceyle Tanzanyalı atlet Emmanuel Naibe elde ederken, üçüncülüğü de Etiyopyalı Deresa Ulfata Geleta 2 saat 8 dakika 42 saniyelik derecesiyle aldı.

Maratonu kadınlarda 2 saat 29 dakika 29 saniyelik derecesiyle Kenyalı Peris Lagat Jerono kazandı.

Jerono'nun ardından vatandaşı Judith Jurubet, 2 saat 30 dakika 50 saniyelik dereceyle ikinci tamamladı.

Kadınlarda üçüncü sırayı 2 saat 32 dakika 2 saniyelik dereceyle Etiyopyalı Jifar Fantu Zewude aldı.

Bu arada, maratona katılan bazı katılımcılar ilginç giysi tercihleriyle dikkati çekti.

AA / Barış Seçkin - Spor Haberleri
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Haber: 26. Uluslararası Roma Maratonu koşuldu - Haberler Spor
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