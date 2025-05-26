26 Mayıs Pazartesi On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler?

26 Mayıs Pazartesi On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

On Numara sonuçları açıklandı mı, sorusunun yanıtı merak ediliyor. On Numara için araştırmalar devam ediyor. 26 Mayıs 2025 Pazartesi On Numara çekilişi canlı yayında gerçekleşmekte. 26 Mayıs 2025 Pazartesi On Numara sonuçları canlı izleme ve takip sayfası! On Numara ikramiyesi ne kadar, devretti mi? On Numara sonuçlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte, kazanan numaralar…

On Numara sonuçları açıklandı mı, sorusunun yanıtı merak ediliyor. On Numara için araştırmalar devam ediyor. 26 Mayıs 2025 Pazartesi On Numara çekilişi canlı yayında gerçekleşmekte. 26 Mayıs 2025 Pazartesi On Numara sonuçları canlı izleme ve takip sayfası! On Numara ikramiyesi ne kadar, devretti mi? On Numara sonuçlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte, kazanan numaralar…

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

Yenilenen On Numara'nın kuralları ise aşağıdaki gibi;

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 2 TL'dir.

Sen Seç!

Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun terminali üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılar'dan da oluşturabilirsin.

Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur.

Sistem Oyunu!

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10'dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur.

Çoklu Çekiliş!

Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

İptal

Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

Ne kadar kazanabilirsin?

Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 21, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye *havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

26 Mayıs 2025 10 NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

26 Mayıs 2025 On Numara çekiliş sonuçları henüz açıklanmadı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Hizmet sıfır, zam okkalı! Beykoz Belediyesi'nin iş bilmezliği vatandaşı isyan ettirdi

Belediyenin iş bilmezliği vatandaşı isyan ettirdi: Rezil olduk rezil
Kendisini 7 yıl önce dolandıran şahsı dolmuşta yakalayıp tekme tokat dövdü

Markette tanıdı, dolmuşta yakaladı! 7 yıllık intikamı acı oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şampiyonluk kutlamalarından çıkarılan Coşkun Sabah Galatasaray'a sitem etti

Şampiyonluk kutlamasından çıkarılan ünlü isim Galatasaray'a sitem etti
Memurlara 3600 ek gösterge müjdesi! Maaşlar ve ikramiyeler artacak

Memurlara büyük müjde! Maaşlar ve ikramiyeler artacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok net 'Koltuk' mesajı: Hiçbirinin gözünün yaşına bakmayız

Çok net "Koltuk" mesajı: Hiçbirinin gözünün yaşına bakmayız
10 senedir İzmir'e gidip gelen kadının isyanı: Nedenini bir türlü çözemedim

10 senedir İzmir'e gidip gelen kadın çektiği video ile isyan etti
Gazze'de sözün bittiği yer! Alevlerin arasında kalan kız çocuğu böyle görüntülendi

Bu nasıl bir çaresizliktir! Gazze'de sözün bittiği yer
Emektar oyuncu Şerif Sezer trafik kazası geçirdi

Usta oyuncu Bodrum'da ölümden döndü
Mezuniyet törenine damga vuran an! Mikrofonun açık olduğunu fark eden genç kız utandı

Söylediklerinin alanda duyulduğunu fark eden genç kız utandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.