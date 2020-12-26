26 Aralık 2020 TRT spor Yayın Akışı
26 Aralık 2020 Cumartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
00:05 Taktik Analiz
00:30 Teknik Analiz
02:00 İleri Üçlü
02:00 Stadyum
04:00 Başlama Vuruşu
05:05 Taktik Analiz
05:30 Teknik Analiz
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
07:00 İleri Üçlü
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
08:55 Süper Lig Özetler
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 İngiltere Premier Lig Özetler
09:15 Süper Lig Özetler
09:15 Bundesliga
09:20 TFF 1. Lig Özetler
09:30 Orhan Ayhan'la
09:45 Almanya Bundesliga Goller
09:55 Takvim Yaprakları
09:55 Hava Durumu
10:00 Spor Bülteni
10:50 Takvim Yaprakları
10:55 Hava Durumu
10:55 Efsanelerin İzinde
11:00 Spor Manşet
11:00 Avrupa Stüdyosu
12:25 Süper Lig Özetler
12:30 Yüz Yüze Futbol
12:50 Takvim Yaprakları
12:55 Hava Durumu
13:00 Spor Bülteni
13:25 Tuzlaspor A.Ş. - Altınordu
13:45 TFF 1. Lig Goller
13:45 TFF 1. Lig Özetler
13:55 Hava Durumu
14:00 Spor Stüdyosu
14:00 TBMM-TV
15:30 Spor Bülteni
16:00 Spor Hafta Sonu
16:00 Gündem Futbol
17:30 Futbol Aklı
17:30 İngiltere Premier Lig Özetler
17:40 Almanya Bundesliga Özetler
17:55 Efsanelerin İzinde
18:00 Stadyum
18:00 Spor Merkezi
18:55 Altay - Bereket Sigorta Ümraniyespor
18:55 Aydeniz Et Balıkesirspor - Adana Demirspor
19:00 Dakika Skor
20:45 Stadyum
21:00 Stadyum
21:00 Başlama Vuruşu
22:30 İleri Üçlü
Kaynak: InterSinema.com