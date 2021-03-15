24Erzincanspor Teknik Direktör Kızıltan'la yolları ayırdı
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24Erzincanspor Teknik Direktör Kızıltan'la yolları ayırdı

15.03.2021 00:28 | Son Güncelleme: 15.03.2021 00:35
24Erzincanspor Teknik Direktör Kızıltan'la yolları ayırdı

2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden 24Erzicanspor, Gümüşhanespor'a deplasmanda 3-1 mağlup olmasının ardından Teknik Direktör Özcan Kızıltan'la yolları ayırdı.

2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden 24Erzicanspor, Gümüşhanespor'a deplasmanda 3-1 mağlup olmasının ardından Teknik Direktör Özcan Kızıltan'la yolları ayırdı. Maçın 67. dakikasında kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bırakan Oğuz Özden'de süresiz kadro dışı bırakıldı.

24Erzincanspor'un konuya ilişkin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Özcan Kızıltan'la karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki futbol hayatında başarılar diliyoruz" denildi.

Teknik Direktör Özcan Kızıltan'da yaptığı açıklamada, "Sezon başı göreve başladığımız 24Erzincanspor kulübünden bugün itibariyle karşılıklı anlaşarak ayrılmış bulunmaktayız. 2. Lig Beyaz gurupta yüksek bütçelerle kurulan takımlara karşı, bu sezon 2. Lige yeni çıkan 24Erzincanspor'u mütevazi bütçesi ve genç kadrosuyla 26 maçın sonunda 47 puanla beşinci sırada bıraktık. Ben ve teknik ekibim adına iyi iş çıkararak başarılı bir sezon geçirdiğimizi düşünüyorum. Bu süreçte öncelikle ekibime ve yöneticilerimize, kulüp personelimize, bizi destekleyen taraftarımıza teşekkür ederim" dedi.

Öte yandan Gümüşhanespor karşılaşmasında maçın 67. dakikasında kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bırakan Oğuz Özden'in de süresiz kadro dışı bırakıldığı kaydedildi.

24Erzincanspor Gümüşhanespor'a 3-1 mağlup olmasının ardından 47 puanla ligde Manisa BBSK, Hekimoğlu, Kocelispor, Sarıyer'in altında 5. sıraya geriledi. - ERZİNCAN

24Erzincanspor Teknik Direktör Kızıltan'la yolları ayırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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