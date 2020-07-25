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24 yıllık futbolculuk kariyerine son noktayı koyan Emre Belözoğlu, kaptanlık bandını Ömer Faruk'a verdi

40 yaşındaki Türk futbolunun efsane ismi Emre Belözoğlu, Süper Lig'in 34. haftasında oynanan Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçıyla 24 yıllık profesyonel futbol kariyerine son noktayı koydu ve yeşil sahalara golle veda etti. Deneyimli futbolcu, oyundan çıkarken kaptanlık bandını 16 yaşındaki Ömer Faruk'a teslim etti.

25.07.2020 23:13 | Son Güncelleme: 25.07.2020 23:22

Fenerbahçe, Süper Lig'in 34. haftasında Rizespor karşısında 3-1 kazandı. Bireysel kariyerinde en fazla Fenerbahçe forması giyen Emre Belözoğlu da sarı lacivertli formayla yeşil sahalara veda etti. Emre, Rize karşısında 39. dakikada penaltı golü kaydetti ve son maçında topu rakip filelere yolladı.

KAPTANLIK PAZUBANDINI ÖMER FARUK'A VERDİ

Emre Belözoğlu, Rize karşısında 64. dakikada oyundan çıkarken kaptanlık bandını da 16 yaşındaki Ömer Faruk Beyaz'a emanet etti.

33 GOL-20 ASİST

Sarı-lacivertli takımın formasını 236 maçta giyen tecrübeli isim, 33 gol ve 20 asistlik performans sergiledi.

AVRUPA'DA OYNADI

Türk futbolunun en başarılı isimlerinden olan Emre Belözoğlu, 24 yıllık futbolculuk kariyeri 40 yaşında nokta koyarken, 1996-2020 arası Galatasaray, Inter, Newcastle United, Fenerbahçe, Atletico Madrid ve Medipol Başakşehir forma giydi.

İtalya Serie A, İngiltere Premier Lig ve İspanya La Liga'da forma giyen tecrübeli isim Atletico Madrid ile 1 UEFA Süper Kupası kazandı.

Emre'nin Galatasaray ile kazandığı UEFA ve UEFA Süper Kupası da bulunuyor.

DÜNYA ÜÇÜNCÜSÜ OLDU

Kariyerinde 716 kulüp maçına çıkan Emre Belözoğlu 74 gol atıp, 85 asist yaptı. Emre, A Milli Takım formasıyla da 1998'den beri 101 karşılaşmada boy gösterip 9 gol attı. A Milli Takım'ın 2002 Dünya Kupası üçüncülüğü ve Euro 2008'deki yarı final başarılarında kadroda yer aldı.

Emre Belözoğlu'nun kazandığı kupalar:

6 Süper Lig
4 Türkiye Kupası
3 TFF Süper Kupa
1 İspanya Kral Kupası
1 İtalya Kupası
1 UEFA Kupası
2 UEFA Süper Kupası

SPORTİF DİREKTÖR OLARAK DEVAM EDECEK

Futbolculuk kariyerinin son sezonunda Fenerbahçe'de yaşanan Ersun Yanal ayrıldığı sonrasında takımda resmi olmasa da sorumluluk alan Emre Belözoğlu, gelecek sezon takımda sportif direktör olarak görev yapacak.

24 yıllık futbolculuk kariyerine son noktayı koyan Emre Belözoğlu, kaptanlık bandını Ömer Faruk'a verdi
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