24 yaşındaki ön libero Ivan Ljubic, Fenerbahçe'den aldığı resmi teklifi doğruladı
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24 yaşındaki ön libero Ivan Ljubic, Fenerbahçe'den aldığı resmi teklifi doğruladı

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Avusturyalı Ivan Ljubic, ülkesinin Kronen Zeitung gazetesine Fenerbahçe iddiaları hakkında konuştu. Fenerbahçe'den teklif alıp almadığıyla ilgili yöneltilen soruya Ljubic, "Bu yaz mı olur sonra mı olur bilmiyorum. Bu konuda endişelenmiyorum. Durumla ben pek ilgilenmiyorum ama gelişmek için bir sonraki adımı her futbolcu atmak ister" dedi.

Fenerbahçe sağ gösterip sol vuruyor. Transfer çalışmalarını çok sessiz yürüten Sarı-Lacivertliler, Serdar Dursun'dan sonra ikinci bombayı Ivan Ljubic'le patlatabilir. Strum Graz forması giyen 24 yaşındaki ön libero, Fenerbahçe'den teklif aldığını doğruladı.

"HERKES GELİŞMEK İSTER"

Zeitung gazetesinin yönelttiği Fenerbahçe'den teklif alıp almadığıyla ilgili soruya Ljubic, "Şu anda tatildeyim ve çok yoruldum. Bu konularla çok ilgilenmiyorum ama her futboldu gelişmek için bir sonraki adımı atmak ister. Bunun bu yaz mı yoksa sonra mı olacağını bilmiyorum" dedi.

TAM BİR GÖREV ADAMI

24 yaşındaki Avusturyalı oyuncunun asıl mevkisi ön libero. Ancak stoperde ve 8 numarada da oynayabiliyor. Bu sezon Avusturya Ligi'nde çıktığı 32 karşılaşmada 7 gol attı, 3 asist üretti. 1996 doğumlu oyuncunun Sturm Graz'la mukavelesi 2023'te sona eriyor.

24 yaşındaki ön libero Ivan Ljubic, Fenerbahçe'den aldığı resmi teklifi doğruladı
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