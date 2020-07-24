24 Temmuz 2020 Atv Yayın Akışı 24 Temmuz 2020 Cuma günü Atv yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Atv yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Atv yayın akışında neler var merak ediliyor. Atv kanalında bugün neler var?

Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… ATV YAYIN AKIŞI 01:35 Kanatsız Kuşlar 04:50 Hercai 08:00 Kahvaltı Haberleri 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert 12:00 Ayasofya Özel 13:00 Gün Ortası 14:00 Beni Bırakma 15:30 Bir Zamanlar Çukurova 19:00 ATV Ana Haber 20:00 Orman Çocuğu 20:00 Ferdinand 21:55 Mutlu Aile Defteri 22:05 Bölük 23:45 Güvenlik Kaynak: InterSinema.com