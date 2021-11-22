24 Kasım Çarşamba İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri! İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?

Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan ( Bedaş ) yapılan açıklamaya 24 Kasım Çarşamba Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 24 Kasım Çarşamba İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik eksilecek, İstanbul'a elektrik ne zaman gelecek? İstanbul'a elektrik ne zaman gelecek? İstanbul elektrik kesintisi ve detayları haberimizde. Bugün elektrik kesilecek mi? Arnavutköy, Bağcılar, Kadıköy, Ümraniye, Fatih, Esenyurt, Beşiktaş Gaziosmanpaşa ilçelerinde elektrikler ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER

ARNAVUTKÖY

NO: 8123337

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -ÖMERLİ mah sk bölgelerinde 24/11/2021 00:00:00 - 24/11/2021 01:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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NO: 8123345

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -ÖMERLİ mah sk bölgelerinde 24/11/2021 01:30:00 - 24/11/2021 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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NO: 8123346

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ÖMERLİ mah ADNAN KAHVECİ sk bölgelerinde 24/11/2021 03:00:00 - 24/11/2021 04:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR

NO: 8118538

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 2055. sk/ KEMALPAŞA mah 1932., 1933., 1934., 1935., 1936., 1937., 1938., 1939., 1940., 1941., 1942., 1943., 1944., 1945., 1947., HACI BEKTAŞİ VELİ, NAMIK KEMAL sk bölgelerinde 24/11/2021 00:00:00 - 24/11/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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NO: 8123386

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah 121., 122., 140., 144. sk bölgelerinde 24/11/2021 09:00:00 - 24/11/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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NO: 8118453

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah 121., MENDERES sk bölgelerinde 24/11/2021 09:00:00 - 24/11/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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