24. Iccı Uluslararası Enerji ve Çevre Fuarı ve Konferansı 2-4 Mayıs Tarihlerinde İstanbul'da

İstanbul'da 2-4 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek 24. ICCI Uluslararası Enerji ve Çevre Fuarı ve Konferansında, enerji ve çevre mercek altına alınacak.

Konferansın ana destekçileri arasında yer alan OMV Samsun Elektrik Üretim AŞ Genel Müdürü Korkut Öztürkmen, de "Doğalgaz Santrallerinin Gelecekteki Rolü" konulu oturuma başkanlık edecek. TÜSİAD Enerji Çalışma Grubu Başkan Yardımcısı da olan Öztürkmen yine aynı gün 'Sürdürülebilir Gelecek İçin Sürdürülebilir Enerji' raporunun açıklanacağı TÜSİAD Özel Oturumu'na da konuşmacı olarak katılacak.

Korkut Öztürkmen, ICCI Fuarı sponsorluğu hakkında şunları kaydetti: "Enerji sektörünün kalbinin attığı böylesi büyük bir etkinliğe OMV Samsun Elektrik olarak destek vermekten mutluluk duyuyoruz.

Sektörün güçlü oyuncularını bir araya getiren 24. ICCI POWER-GEN'de katılımcılarla birlikte enerjinin geleceğini tartışacağız. Teknolojiden sürdürülebilirliğe enerjiyi ilgilendiren tüm başlıklar farklı oturumlarda gündeme getirilecek.

Sektörün tüm oyuncuları için ufuk açıcı bir etkinliğin sponsoru olmak bu açıdan bizim için çok önemli." ICCI Enerji Ödülleri de 2 Mayıs Çarşamba akşamı düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak.