23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası

AA - Erkan Tiryaki - Spor
 - Güncelleme:
23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası

Bulgaristan'da düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Türkiye, elde ettiği 7 madalyayla grekoromen stilde takım halinde ikinci oldu.

Bulgaristan'da düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Türkiye, elde ettiği 7 madalyayla grekoromen stilde takım halinde ikinci oldu.

Filibe şehrinde düzenlenen organizasyonda grekoromen stil müsabakaları sona erdi. Toplam 10 sıklette mindere çıkan milli sporculardan 7'si madalya almayı başardı. Ay-yıldızlı ekip, organizasyonu 1 altın, 3 gümüş ve 3 bronz madalyayla takım halinde 27 ülke arasında 156 puanla 2. sırada tamamladı.

Grekoromen stilde birinciliği 4 altın, 3 gümüş ve 1 bronz madalyayla 182 puan toplayan Gürcistan elde etti.

Şampiyonada milli sporculardan 55 kiloda Emre Mutlu altın, 67 kiloda Kadir Kamal, 72 kiloda Abdullah Toprak, 130 kiloda Fatih Bozkurt gümüş, 63 kiloda Mustafa Safa Yıldırım, 77 kiloda Abdurrahman Kalkan ve 97 kiloda Mustafa Olgun bronz madalya kazandı.

AA / Erkan Tiryaki - Spor

Bulgaristan, Türkiye, Milli, Güreş, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title