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23 Nisan köprüler ücretsiz mi?

23 Nisan köprüler ücretsiz mi?
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23 Nisan Çarşamba günü toplu ulaşım araçlarını kullanmak isteyen kişiler, ücretsiz olup olmadığını merak ediyor. Peki, 23 Nisan köprüler ücretsiz mi?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türkiye'de resmi tatil olarak kabul ediliyor ve bu nedenle kamu kurumları, okullar ve birçok iş yeri kapalı oluyor. Ancak, köprü ve otoyolların ücretsiz olup olmaması, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na bağlı. 22 Nisan 2025 tarihi itibarıyla, 23 Nisan 2025 için köprü ve otoyolların ücretsiz olacağına dair resmi bir açıklama bulunmuyor.

23 NİSAN KÖPRÜLER ÜCRETSİZ Mİ?

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün işletmediği, Yap-İşlet-Devret (YİD) modeliyle inşa edilen köprü ve otoyollar (Osmangazi Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Avrasya Tüneli, Kuzey Marmara Otoyolu ve Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu gibi) bayramlarda dahi ücretsiz geçiş kapsamına alınmıyor. Bu nedenle, 23 Nisan 2025'te bu yolların ücretli olacağı öngörülüyor.

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Osman DEMİR
Osman DEMİR
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