23 Nisan'da bankalar açık mı? 23 Nisan EFT, havale yapılır mı?

23 Nisan'da bankalar açık mı sorusunun yanıtı, resmi tatil düzenlemelerine göre şekilleniyor. Türkiye genelinde kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, resmi tatil günü olduğundan dolayı "23 Nisan'da bankalar açık mı" sorusu için önemli bilgiler bulunuyor. Vatandaşlar, 23 Nisan'da bankaların açık olup olmadığını merak ediyor. Peki, 23 Nisan'da bankalar açık mı?

23 NİSAN'DA BANKALAR AÇIK MI?

Türkiye'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatil olarak kutlandığı için bankalar da bu kapsamda kapalı oluyor. Bazı alışveriş merkezlerinde bulunan banka şubeleri ve müşteri temsilciliği noktaları da 23 Nisan'da hizmet vermeyecek.

23 Nisan'da bankalar açık mı?

23 NİSAN'DA EFT YAPILIR MI?

23 Nisan günü tüm özel ve kamu bankaları hizmet vermeyecek. Şubeler kapalı olacak ve vezne işlemleri yapılamayacak. Ancak, bankaların mobil bankacılık, internet bankacılığı ve ATM hizmetleri 23 Nisan'da aktif olmaya devam edecek.

İlgili Haberler