220 kilogram kaldırmaya çalışırken göğüs kası kemikten koptu
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220 kilogram kaldırmaya çalışırken göğüs kası kemikten koptu

Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Dünya

Vücut geliştirme sporcusu Ryan Crowley, 220 kilo Bench Press denerken göğüs kası yırtılması yaşandı. Hastanede tedavisi devam eden talihsiz sporcu, "Karnım aşırı derecede şişmiş ve kelimenin tam anlamıyla hareket ettikçe sallanan bir sıvı var. İltihap çuvalı gibiyim" dedi.

23 yaşındaki vücut geliştirme sporcusu Ryan Crowley, 220 kilogram Bench Press denerken göğüs kası yırtılması yaşandı. Bu yaralanma sonucu Dubai'de ameliyat edilen Crowley'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

AMELİYAT 4 SAAT SÜRDÜ

Yaşadığı süreci anlatan talihsiz sporcu "Bunun olduğuna inanamıyorum göğüs kaslarım resmen kemiğimden koptu. Ameliyat sadece 1 saat olacaktı ama maalesef 4 saat sürdü. Tendonların kemiğe bağlanma yerlerinden ayrılıp kopması nedeniyle yeniden bir yapılandırma söz konusuydu.Tendonu kemikten sonra kası da tendondan kopardım. Doktor ayrıca, kemiklerim çok yoğun olduğu için tendonu takarken bazı sorunlar yaşadı, kemiklerim tendonu yeniden takmak için kullanılan aletleri kırdı. Ancak şimdilerde iyileşiyorum. Destekleriniz için teşekkür ederim" dedi.

220 kilogram kaldırmaya çalışırken göğüs kası kemikten koptu

"İLTİHAP ÇUVALI GİBİYİM"

"Şu anda hala çok ağrım var" diyen Crowley, şöyle devam etti: "Tüm vücudum ayak parmaklarımdan ellerime kadar şişmiş. Karnım aşırı derecede şişmiş ve kelimenin tam anlamıyla hareket ettikçe sallanan bir sıvı var. İltihap çuvalı gibiyim. Ama yeniden kısa sürede toparlanıp oraya tekrar gideceğim."

220 kilogram kaldırmaya çalışırken göğüs kası kemikten koptu
olgun.kiziltepe@haberler.com - Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com
Haber Yorumları (15)
ÇET: STEROİD in gücü adına :DDD
Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
SPORCU: adamın işi mesleyi bu evet durum cok kötü geçmiş olsun bir daha benchin altına giremez hayatı kaydı anca ağsıyla spor yapar. durumlar genellikle yeterince isinmadan oluyor ve bir den en ağra girme sebebleri ufak dan başlayıp yükselse belki bu duruma düşmezdi. ama az cok da anliyorum genellikle kendi rekorunu kirma denemesi bunlar. fakat başarsızlıklığı geçtim. kötü sonucla bitti. geçmiş olsun ginede denediğin için helal olsun.
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TENDONWA: celik kopar o tendon kopmaz kardes. bahsettigin tendon asansoru kamyonu tasiyacak gucte. nanoteknoloji urunu bir madde. hormon kullanimindan kaynakli bir durum bu. isinma soguma degil.
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