Antalya'da Golf-Mad Pro-Am Turnuvası başladı
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Antalya'da Golf-Mad Pro-Am Turnuvası başladı

03.02.2021 12:15 | Son Güncelleme: 03.02.2021 12:21
Antalya'da Golf-Mad Pro-Am Turnuvası başladı

ANTALYA'nın Serik ilçesinde bu yıl 21'incisi düzenlenen Golf-Mad Pro-Am Golf Turnuvası başladı.

ANTALYA'nın Serik ilçesinde bu yıl 21'incisi düzenlenen Golf-Mad Pro-Am Golf Turnuvası başladı.

Belek turizm merkezinde bulunan Carya ve National Golf Kulübü sahalarında oynanan turnuvada 19 ülkeden 147 golfçü mücadele ediyor. Toplam 37 takım halinde 4 gün sürecek turnuvada sporcular, 72 çukurda şampiyon olabilmek için yarışacak.

Organizasyon sorumlusu, Golf-Mad Türkiye Direktörü ve National Golf Kulübü Genel Müdürü Bekir Kara, turnuvanın formatının 1 profesyonel, 3 amatör golfçüden oluşan takım oyunu olduğunu söyledi. 2021 yılının ilk turnuvası olma özelliğini taşıyan organizasyona pandemiye rağmen katılımın yüksek olduğuna dikkati çeken Kara, "Turnuvada Rusya, Almanya, Ukrayna, Avusturya, Romanya ve Slovakya'dan golfçüler yarışıyor. Toplamda 50 bin Euro para ödülü dağıtılacak. Turnuvayı birinci bitiren profesyonel golfçü, 5 bin Euro'luk ödülün sahibi olacak. Turnuvamızda ünlü, başarılı isimler de yarışıyor" dedi.Turnuvaya Ukrayna Golf Federasyonu Başkanı Vitalii Khomutynnik, Ukraynalı ünlü manken ve amatör golfçü Maria Orlova, Türk sporculardan profesyonel golfçüler Taner Yamaç, Ulaş Karataş, Bülent Karataş, Fahrettin Gök ve Turnuva Direktörü Bekir Kara da katılıyor.

Turnuva 6 Şubat Cumartesi günü düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.

Antalya'da Golf-Mad Pro-Am Turnuvası başladı
Antalya'da Golf-Mad Pro-Am Turnuvası başladı
Antalya'da Golf-Mad Pro-Am Turnuvası başladı
Antalya'da Golf-Mad Pro-Am Turnuvası başladı
Antalya'da Golf-Mad Pro-Am Turnuvası başladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Servet Tümer

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