Fransa'nın başkentinde gerçekleştirilen Ballon d'Or ödül gecesi 22 Eylül Pazartesi günü futbolseverlerle buluştu. Dünyaca ünlü futbolcuların aday gösterildiği organizasyonda gözler, "Altın Top" ödülünün yeni sahibinde olacak. Geçtiğimiz yıl bu ödülü Manchester City'nin genç yıldızı Rodri kazanmıştı. Bu kez kimin adının zirveye yazılacağı merak konusu. 2025 Ballon d'Or kim kazandı (Ousmane Dembele)?

2025 BALLON D'OR ÖDÜL TÖRENİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Futbol dünyasının merakla beklediği Ballon d'Or gecesi, 22 Eylül Pazartesi günü TSİ 22.00'de başladı.

2025 BALLON D'OR ÖDÜL TÖRENİ HANGİ KANALDA?

Futbolun yıldızlarını buluşturan tören, Tivibu Spor 1 ekranlarından ve Tivibu Spor'un YouTube kanalından canlı olarak yayınlanıyor.

KENAN YILDIZ KOPA TROPHY LİSTESİNDE

A Milli Takım'ın ve Juventus'un genç yıldızı Kenan Yıldız, 21 yaş altındaki futbolcular için verilen Kopa Trophy ödülünün 10 kişilik aday kadrosuna girmeyi başardı. Geçen yıl Arda Güler'in aday olduğu bu prestijli ödülde, bu yıl Juventus formasıyla yükselişini sürdüren 20 yaşındaki Kenan Yıldız öne çıktı. Listede ayrıca Lamine Yamal, João Neves, Pau Cubarsí ve Désiré Doué gibi isimler de bulunuyor.

2025 BALLON D'OR ADAYLARI

Erkek Futbolcular:

• Ousmane Dembélé (PSG / Fransa)

• Gianluigi Donnarumma (PSG / İtalya)

• Jude Bellingham (Real Madrid / İngiltere)

• Désiré Doué (PSG / Fransa)

• Denzel Dumfries (Inter / Hollanda)

• Serhou Guirassy (Borussia Dortmund / Gine)

• Erling Haaland (Manchester City / Norveç)

• Viktor Gyökeres (Arsenal / İsveç)

• Achraf Hakimi (PSG / Fas)

• Harry Kane (Bayern Münih / İngiltere)

• Khvicha Kvaratskhelia (PSG / Gürcistan)

• Robert Lewandowski (Barcelona / Polonya)

• Alexis Mac Allister (Liverpool / Arjantin)

• Lautaro Martinez (Inter / Arjantin)

• Scott McTominay (Napoli / İskoçya)

• Kylian Mbappé (Real Madrid / Fransa)

• Nuno Mendes (PSG / Portekiz)

• João Neves (PSG / Portekiz)

• Pedri (Barcelona / İspanya)

• Cole Palmer (Chelsea / İngiltere)

• Michael Olise (Bayern Münih / Fransa)

• Raphinha (Barcelona / Brezilya)

• Declan Rice (Arsenal / İngiltere)

• Fabián Ruiz (PSG / İspanya)

• Lamine Yamal (Barcelona / İspanya)

• Florian Wirtz (Liverpool / Almanya)

• Vitinha (PSG / Portekiz)

• Vinícius Júnior (Real Madrid / Brezilya)

• Virgil van Dijk (Liverpool / Hollanda)

• Mohamed Salah (Liverpool / Mısır)

Kadın Futbolcular:

Sandy Baltimore, Barbra Banda, Aitana Bonmatí, Lucy Bronze, Klara Bühl, Mariona Caldentey, Sofia Cantore, Steph Catley, Temwa Chawinga, Melchie Dumornay, Emily Fox, Cristiana Girelli, Esther González, Caroline Graham Hansen, Patri Guijarro, Amanda Gutierres, Hannah Hampton, Pernille Harder, Lindsey Heaps, Chloe Kelly, Frida Leonhardsen Maanum, Marta, Clara Mateo, Ewa Pajor, Clàudia Pina, Alexia Putellas, Alessia Russo, Johanna Rytting Kaneryd, Caroline Weir, Leah Williamson.

2025 KOPA TROPHY ADAYLARI

Erkek Futbolcular:

Kenan Yıldız, Lamine Yamal, Désiré Doué, Myles Lewis-Skelly, Rodrigo Mora, João Neves, Ayyoub Bouaddi, Estevao, Dean Huijsen, Pau Cubarsí.

Kadın Futbolcular:

Michelle Agyemang, Linda Caicedo, Wieke Kaptein, Vicky López, Claudia Martínez Ovando.

YAŞİN KUPASI ADAYLARI

Erkek Kaleciler:

Alisson Becker, Yassine Bounou, Lucas Chevalier, Thibaut Courtois, Gianluigi Donnarumma, Emiliano Martínez, Jan Oblak, David Raya, Matz Sels, Yann Sommer.

Kadın Kaleciler:

Ann-Katrin Berger, Cata Coll, Hannah Hampton, Chiamaka Nnadozie, Daphne van Domselaar.

JOHAN CRUYFF KUPASI ADAYLARI

Erkek Teknik Direktörler:

Antonio Conte, Luis Enrique, Hansi Flick, Enzo Maresca, Arne Slot.

Kadın Teknik Direktörler:

Sonia Bompastor, Arthur Elias, Justine Madugu, Renée Slegers, Sarina Wiegman.

YILIN KULÜPLERİ ADAYLARI

Erkek Takımlar:

Barcelona, Botafogo, Chelsea, Liverpool, Paris Saint-Germain.

Kadın Takımlar:

Arsenal, Barcelona, Chelsea, OL Lyonnes, Orlando Pride.

BALLON D'OR'U OUSMANE DEMBELE KAZANDI

France Football dergisinin her yıl düzenlediği futbol dünyasının en prestijli ödüllerinden Ballon d'Or Fransa'nın başkenti Paris'teki törenle sahibini buldu.

Ballon d'Or'u Paris Saint-Germain'in (PSG) futbolcusu Ousmane Dembele kazandı. Barcelona'nın yıldızı Lamine Yamal Dembele'nin ardından ödülde ikinci sırada yer aldı.