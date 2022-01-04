Geçtiğimiz aylarda KYK burs ve kredi sonuçları açıklandı. KYK burs ve kredi sonuçlarının açıklanmasının ardından, şimdi de hak sahibi öğrencilerin ödeme tarihi araştırmaya başlandı. KYK burs ve kredi sonuçları açıklanmasından sonra gözler 2022 Ocak ayı bursu ne zaman yatacağına çevrilmiş durumda. KYK'dan burs ya da öğrenim kredisi almaya hak kazanan öğrenciler, şimdi paraların hesaplarına yatacağı tarihi araştırmakta. Öğrenciler tarafından merak edilen 2022 KYK Ocak ayı bursunun ne zaman yatacağı araştırma konusu oldu. Bakanlığın resmi internet sitesi içerisinde yer alan bilgiler unsurunda burs ve kredi başvurusu yaparak taahhütnamesini onaylayan yükseköğrenim öğrencilerinin burs ve kredileri ay sonuna kadar hesaplarına yatırılacağını duyurdu. 2022 KYK Ocak ayı bursu ne zaman yatacak? 2022 KYK yattı mı? 2022 KYK burs ne zaman yatacak? Detaylar haberimizdedir…

2022 KYK OCAK AYI BURSU NE ZAMAN YATACAK?

KYK burs ve kredi sonuçları açıklanmasından sonra gözler şimdi 2022 Ocak ayı bursu ne zaman yatacağına tarihlerine çevrilmiş durumda. KYK'dan burs ya da öğrenim kredisi almaya hak kazanan öğrenciler, şimdi paraların hesaplarına yatacağı tarihi araştırmakta.

Geçtiğimiz aylarda KYK burs ve kredi sonuçları açıklandı. KYK burs ve kredi sonuçlarının açıklanmasının ardından, şimdi de hak sahibi öğrencilerin ödeme tarihi araştırmaya başlandı.

İlk defa burs veya kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibariyle (Ekim) normal öğrenim süresince ödeme yapılacaktır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödeme yapılmaktadır.

Kredi ve bursların ödeme tarihleri:

TC kimlik numarasının sonu '0' olanlar için KYK burs ve kredi ödemeleri ayın 6'sında

TC kimlik numarasının sonu '2' olanlar 7'sinde,

TC kimlik numarasının sonu '4' olanlar 8'inde,

TC kimlik numarasının sonu '6' olanlar 9'unda,

TC kimlik numarasının sonu '8' olanlar 10'unda ödenecek.

KYK BURSU NE KADAR?

KYK'dan burs ya da öğrenim kredisi almaya hak kazanan öğrenciler, şimdi paraların hesaplarına yatacağı tarihi araştırmakta. Öğrenciler tarafından merak edilen 2022 KYK Ocak ayı bursunun ne zaman yatacağı araştırma konusu oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gelecek yıl lisans öğrencilerine 850 lira, yüksek lisans öğrencilerine 1700 lira, doktora öğrencilerine 2 bin 550 lira burs verileceğini duyurdu.

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