2022 imam atamaları ne zaman, kontenjan kaç? Bu sene kaç imam atanacak?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, A Haber ekranlarında yayınlanan Arka Plan programına konuk oldu. Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Erbaş, imam atamaları ile ilgili açıklama yaptı. Peki, Bu sene kaç imam atanacak?

2022 İMAM ATAMALARI NE ZAMAN, KONTENJAN KAÇ?

Erbaş, atamalarla ilgili ise "Ramazan'a kadar 7 bin 800 atama yapacağız. Türkiye genelinde 10 bin imama ihtiyaç var. İmamı olmayan 10 bin camimiz var. 10 bin kuran kursu öğretmenine ihtiyacımız var." dedi.

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