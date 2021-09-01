Futbol: 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri
Stat: Vodafone ParkHakemler: Benoit Jean Bastien, Hicham Zakrani, Aurelien Berthomieu (Fransa)Türkiye: Altay Bayındır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Kaan Ayhan, Mert Müldür, Okay Yokuşlu, Yusuf Yazıcı, Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Karaman, Burak YılmazKaradağ: Mijatovic, Vesovic,...
Stat: Vodafone Park
Hakemler: Benoit Jean Bastien, Hicham Zakrani, Aurelien Berthomieu (Fransa)
Türkiye: Altay Bayındır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Kaan Ayhan, Mert Müldür, Okay Yokuşlu, Yusuf Yazıcı, Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Karaman, Burak Yılmaz
Karadağ: Mijatovic, Vesovic, Savic, Vujacic, Tomasevic, Marusic, Kosovic, Scekic, Haksabanovic, Djurdjevic, Bozovic
Goller: Dk. 9 Cengiz Ünder, Dk. 30 Yusuf Yazıcı (Türkiye), Dk. 40 Marusic (Karadağ)
Sarı kart: Dk. 37 Cengiz Ünder (Türkiye)
A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda konuk ettiği Karadağ karşısında ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı.
9. dakikada milli takım öne geçti. Kenan'ın pasıyla sağ kanatta topla buluşan Cengiz, Karadağ ceza sahasına doğru ilerledi. Cengiz, ceza yayı önünde açısını düzeltip şutunu çekti. Savunmaya da çarpan meşin yuvarlak yükseklik kazandı ve ağlarla buluştu: 1-0
16. dakikada ay-yıldızlı ekip ikinci golüne yaklaştı. Hakan Çalhanoğlu'nun kullandığı serbest vuruşta, savunmanın uzaklaştıramadığı top, ceza sahasındaki Kaan Ayhan'ın önünde kaldı. Kaan'ın sol çaprazdan çektiği şutta meşin yuvarlak yan direğe çarpıp auta gitti.
26. dakikada millilerin sağ kanattan gelişen atağında, Cengiz Ünder altıpas üzerindeki Burak Yılmaz'a yerden pasını gönderdi. Burak'ın müsait pozisyonda gelişine vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
30. dakikada milli takım farkı 2'ye yükseltti. Kenan Karaman, ceza sahasına hareketlenen Zeki'ye pasını attı, Zeki de bekletmeden dip çizgiye hareketlenen Cengiz'e pasını bıraktı. Cengiz'in altıpas önüne çevirdiği topa Yusuf ayak koydu ve meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0
40. dakikada Karadağ farkı 1'e indirdi. Kosovic'in savunmanın arkasına attığı pasa hareketlenen Marusic, ceza sahasında topu kontrol eder etmez yerden bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 2-1
Müsabakanın ilk yarısı, ay-yıldızlı ekibin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever