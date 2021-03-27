2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri: Norveç: 0 Türkiye: 2 (İlk yarı)
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2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri: Norveç: 0 Türkiye: 2 (İlk yarı)

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri: Norveç: 0 Türkiye: 2 (İlk yarı)

Türkiye, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ikinci maçında İspanya'nın Malaga şehrinde Norveç ile karşılaşıyor.

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Türkiye, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ikinci maçında İspanya'nın Malaga şehrinde Norveç ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısını milliler 2-0 önde tamamladı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

4. dakikada sol kanattan Yusuf Yazıcı'nın ortasında ceza sahası içinde Ajer'den seken topu önünde bulan Ozan Tufan'ın sol ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

26. dakikada Alexander Sörloth'un ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutta top Okay Yokuşlu'dan döndü. Tekrar topla buluşan Sörloth'un ceza sahası içine girer girmez sert şutunda ise meşin yuvarlak sağ kale direğinden oyun alanına döndü.

28. dakikada Yusuf Yazıcı'nın sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde iyi yükselen Çağlar Söyüncü'nün kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0

30. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun sol taraftan kullandığı köşe vuruşta defanstan seken topu alan Ozan Tufan'ın sağ taraftan ceza sahası içine girip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak dışarıya gitti.

36. dakikada Meling'in pasında topu alan Elyounoussi'nin sol taraftan ceza sahası içine girip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin solundan dışarıya çıktı.

43. dakikada Burak Yılmaz'ın ara pasında defansın arkasına sarkan Yusuf Yazıcı'nın ceza sahası içi sol çaprazdan vuruşunda Ajer'e çarpan top dışarı gitti.

Stat: La Rosaleda

Hakemler: Alejandro Hernandez xx, Teodoro Sobrino xx, Raul Cabanero xx

Norveç: Jarstein x, Ryerson x, Ajer x, Gregersen x, Meling x, Midtsjö x, Elyounoussi x, Martin Odegaard x, Berg x, Erling Haaland x, Alexander Sörloth x

Yedekler: Andre Hansen, Grytebust, Strandberg, Gabrielsen, King, Hauge, Svensson, Martin Linnes, Fossum, Daehli, Thorstvedt, Thorsby

Teknik Direktör: Stale Solbakken

Türkiye: Uğurcan Çakır xxx, Mert Müldür xxx, Çağlar Söyüncü xxx, Kaan Ayhan xxx, Umut Meraş xxx, Okay Yokuşlu xxx, Ozan Tufan xxx, Hakan Çalhanoğlu xxx, Yusuf Yazıcı xxx, Kenan Karaman xxx, Burak Yılmaz xxx

Yedekler: Mert Günok, Altay Bayındır, Abdülkerim Bardakcı, Orkun Kökçü, Dorukhan Toköz, Cenk Tosun, Taylan Antalyalı, Ozan Kabak, Enes Ünal, Caner Erkin, Deniz Türüç, Halil Akbunar

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Goller: Ozan Tufan (dk. 4), Çağlar Söyüncü (dk. 28) (Türkiye) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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