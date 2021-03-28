2022 Dünya Kupası Elemeleri F Grubu'nda Danimarka, sahasında Moldova'yı 8-0 yendi
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2022 Dünya Kupası Elemeleri F Grubu'nda Danimarka, sahasında Moldova'yı 8-0 yendi

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2022 Dünya Kupası Elemeleri F Grubu ikinci maçında Danimarka, Moldova'yı farka boğdu. Moldova ağlarına tam 8 gol bırakan kırmızı-beyazlılar, Dünya Kupası Elemeleri'nde en farklı galibiyet rekorunu kırdı.

Danimarka, 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde Moldova'yı 8-0'lık skorla bozguna uğrattı.

İLK YARIDA 5 GOL

Ev sahibi takım 19. dakikada penaltıdan Kasper Dolberg, 21 ve 29. dakikada Mikkel Damsgaard, 35. dakikada Stryger Larsen ve 38. dakikada Mathias Jensen'in golleri ile ilk yarıyı 5-0 önde tamamladı. Danimarka, ikinci yarıda 48. dakikada Kasper Dolberg, 81. dakikada Robert Skov ve 89. dakikada da Marcus Ingvartsen'in attığı gollerle sahadan 8-0 galip ayrıldı.

REKOR GELDİ

Danimarka bu sonuçla Dünya Kupası Elemeleri'nde en farklı galibiyet rekorunu kırdı.

2022 Dünya Kupası Elemeleri F Grubu'nda Danimarka, sahasında Moldova'yı 8-0 yendi
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