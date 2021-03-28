2022 Dünya Kupası Elemeleri D Grubu ikinci maçında Fransa, deplasmanda Kazakistan'ı 2-0 mağlup etti
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2022 Dünya Kupası Elemeleri D Grubu ikinci maçında Fransa, deplasmanda Kazakistan'ı 2-0 mağlup etti

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2022 Dünya Kupası Grup Elemeleri'ne Ukrayna beraberliğiyle başlayan Fransa, ikinci maçında Kazakistan'ı mağlup etmeyi başardı ve ilk galibiyetini aldı. Griezman'ın arka arkaya 45 maça çıkarak rekor kırdığı karşılaşmaya, Mbappe ve Martial arasında yaşanan gerginlik damga vurdu.

Kazakistan'ı 2-0 mağlup ederek 2022 Dünya Kupası Grup Elemeleri D Grubu'nda ilk galibiyetini alan Fransa'nın gollerini, 19. dakikada Ousmane Dembele ve 44. dakikada Sergiy Maliy (kendi kalesine) kaydetti.

GRIEZMANN REKOR KIRDI

Antoine Griezmann, Fransa Milli Takım formasıyla arka arkaya 45 maça çıkarak Patrick Vieira'yı geride bıraktı ve rekor kırdı.

İKİ YILDIZ ARASINDA GERGİNLİK

59. dakikada oyundan çıkan Anthony Martial, oyuna giren Mbappe'nin uzattığı eli karşılıksız bırakınca Mbappe anlık bir şaşkınlık yaşadı ve Martial'e dönüp baktı. Martial ise moralsiz bir şekilde yedek kulübesinin yolunu tuttu.

2022 Dünya Kupası Elemeleri D Grubu ikinci maçında Fransa, deplasmanda Kazakistan'ı 2-0 mağlup etti

(SPORX)

2022 Dünya Kupası Elemeleri D Grubu ikinci maçında Fransa, deplasmanda Kazakistan'ı 2-0 mağlup etti
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