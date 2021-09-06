2022 Dünya Kupası Elemeleri C Grubu maçında İsviçre'yle 0-0 berabere kalan İtalya, 36 maçlık yenilmezlik rekoru kırdı
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2022 Dünya Kupası Elemeleri C Grubu maçında İsviçre'yle 0-0 berabere kalan İtalya, 36 maçlık yenilmezlik rekoru kırdı

Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor

2022 Dünya Kupası Elemeleri C Grubu'nda İtalya, deplasmanda İtalya'yla 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçla birlikte milli takım seviyesinde inanılmaz bir başarıya imza atan İtalyanlar, 36 maç yenilmeyerek yeni bir rekora imza attı.

EURO 2020 Şampiyonu İtalya, 2022 Dünya Kupası Elemeleri C Grubu maçında İsviçre'yle karşılaştı. Mücadele 0-0 sona ererken İtalya yeni bir rekor kırma başarısı gösterdi.

36 MAÇTA 27 GALİBİYET VE 9 BERABERLİK ALDILAR

İtalya, 36 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı ve milli takım seviyesinde rekor kırdı. Bu süreçte 27 galibiyet ve 9 beraberlik alan İtalya, 88 kez rakip fileleri sarsarken kalesinde 12 gol gördü.

2022 Dünya Kupası Elemeleri C Grubu maçında İsviçre'yle 0-0 berabere kalan İtalya, 36 maçlık yenilmezlik rekoru kırdı
Ali Gülhan
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2022 Dünya Kupası Elemeleri C Grubu maçında İsviçre'yle 0-0 berabere kalan İtalya, 36 maçlık yenilmezlik rekoru kırdı - Haberler Spor
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