2022 Dünya Kupası Elemeleri C Grubu maçında İsviçre'yle 0-0 berabere kalan İtalya, 36 maçlık yenilmezlik rekoru kırdı
2022 Dünya Kupası Elemeleri C Grubu'nda İtalya, deplasmanda İtalya'yla 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçla birlikte milli takım seviyesinde inanılmaz bir başarıya imza atan İtalyanlar, 36 maç yenilmeyerek yeni bir rekora imza attı.
EURO 2020 Şampiyonu İtalya, 2022 Dünya Kupası Elemeleri C Grubu maçında İsviçre'yle karşılaştı. Mücadele 0-0 sona ererken İtalya yeni bir rekor kırma başarısı gösterdi.
36 MAÇTA 27 GALİBİYET VE 9 BERABERLİK ALDILAR
İtalya, 36 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı ve milli takım seviyesinde rekor kırdı. Bu süreçte 27 galibiyet ve 9 beraberlik alan İtalya, 88 kez rakip fileleri sarsarken kalesinde 12 gol gördü.