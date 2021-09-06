2022 Dünya Kupası Elemeleri C Grubu maçında İsviçre'yle 0-0 berabere kalan İtalya, 36 maçlık yenilmezlik rekoru kırdı

2022 Dünya Kupası Elemeleri C Grubu'nda İtalya, deplasmanda İtalya'yla 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçla birlikte milli takım seviyesinde inanılmaz bir başarıya imza atan İtalyanlar, 36 maç yenilmeyerek yeni bir rekora imza attı.