2022 yılı itibarıyla çalışma hayatından AGİ uygulaması kaldırıldı. Düzenleme sonrası birçok kişi AGİ'nin kaldırılmasının maaşlara nasıl etki edeceğini merak eder oldu. Konu hakkında önemli değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Cem Kılıç, brüt ücret alanlarla ilgili bir sorun olmadığını, net ücret alanlarla ilgili bir kafa karışıklığı olduğunu belirtti. Burada iş sözleşmesindeki detayın önemli olduğunu vurgulayan Kılıç, bakanlığın önümüzdeki günlerde bir açıklama yapabileceğini söyledi. 2022 AGİ kalktı mı? 2022'de AGİ olacak mı?

2022 AGİ KALKTI MI?

"Kaldırılan AGİ çalışanın ücretine yansıtılacak mı?" sorusuna yanıt veren Kılıç, brüt ücret alanlarla ilgili bir sorun olmadığını, bu gruptakilerin bir kaybı olmayacağını söyledi. Kılıç, burada net ücret alanlarla ilgili kafa karışıklığı olduğunu vurguladı.

Kılıç'ın konu hakkında yaptığı açıklamalar şöyle:

"Artık asgari geçim indirimi (AGİ) diye bir şey söz konusu değil. Bir defa brüt ücret elde edilenler açısından herhangi bir sorun yaşanmayacak çünkü brüt ücret elde edenler açısından 5 bin 4 liraya kadar vergi istisnası geldi. Kayıpları olmayacak. Ama sorunun asıl odaklandığı husus net ücret alanlar açısından; çünkü bazı işverenler net ücreti belirlerken AGİ dahil belirliyor. AGİ dahil 5 bin 6 bin diye.

SÖZLEŞME DETAYI ÖNEMLİ

Şimdi bu nasıl ortadan kalkacak? Bir defa işyeri uygulaması ne olacak, işveren ne yapacak? Ona bakmak gerek ama daha önemlisi hizmet akdinde işletmeyle imzalanan sözleşmede ücretin düşürülebileceğine ilişkin ön onay var mı? İşçi tarafından verilmiş mi? Ona bakmak lazım. Eğer bunlar yoksa muhtemeldir ki işverenler bunları düzelteceklerdir.

BAKANLIK'TAN AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Bu konuda kafa karışıklığı olmaması için Maliye Bakanlığı'nın açıklama yapması gerektiği kanaatindeyim. Bu bir çok işletmeyi birçok çalışanı ilgilendiriyor. Ortada gri alan mevcut. Tahmin ediyorum ilgili kamu otoriteleri bu konuda bir açıklama yapacaktır."

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