Parasını yatıran servetine servet kattı! İşte 2021'in en çok kazandıran yatırım aracı

Haberler.com/ÖZEL - 2021 yılı Dolar, euro, altın ve Bitcoin için tarihi zirvelerin yılı oldu. Döviz kurları, altın ve Bitcoin bu yıl rekor üstüne rekor kırdı.

PİYASALARA "KUR KORUMALI TL MEVDUAT" DARBESİ

2021 yılında gram altın 1.062 lirayla, dolar 18.40'la, euro 20.79'la, Bitcoin ise 68 bin dolarla tüm zamanların en yüksek seviyelerini gördü. Ancak "Kur Korumalı TL Mevduat" sisteminin açıklanmasıyla, yılın son ayında piyasada rüzgar tersine döndü. Altın ve dövizde sert bir düşüş yaşandı.

DOLAR BİR YILDA YÜZDE 80'DEN FAZLA DEĞER KAZANDI

1 Ocak 2021 tarihinde 7.42 lira olan dolar, 31 Aralık itibarıyla 13.40'lı seviyelerde bulunuyor. 1 yıl içinde yaklaşık 6 lira yükselen dolar, yüzde 80.6 değer kazandı.

EURO 2021 YILINDA YÜZDE 68'DEN FAZLA YÜKSELDİ

1 Ocak 2021 tarihinde 9.07 lira olan euro, yılın son gününde 15.29 seviyesinde bulunuyor. 2021 yılında 6 liradan fazla yükselen euro, yüzde 68.6 değer kazandı.

ALTIN 2021 YILINDA YÜZDE 72'DEN FAZLA KAZANDIRDI

1 Ocak 2021 tarihinde 452 lira seviyesinde olan gram altın, 31 Aralık itibarıyla 780 lira seviyelerinde. Bu yıl 328 lira birden artan gram altın, yüzde 72.6 oranında arttı.

BİTCOİN'DEKİ DEĞER ARTIŞI YÜZDE 63,2 OLDU

1 Ocak 2021 tarihinde 29 bin 350 dolar seviyelerinde bulunan lider kripto para birimi Bitcoin ise, yılın son gününde 47 bin 900 dolar seviyelerinde. 1 yıl içinde 18 bin 550 dolar artan Bitcoin'deki değer artışı ise yüzde 63.2 oldu.

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