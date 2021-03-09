2021 sıfır araç fiyatları ne kadar? 2021 sıfır araç fiyatları!

Otomobil markaları 2021 yılı mart ayı sıfır araç kampanyalarını bir bir açıklamaya başladı. Sıfır araç tedarikinde ortaya çıkan sorunun aşılmasıyla markalar mart ayında sıfır faiz ve özel vade seçenekleri sunmaya başladı. İşte firmaların mart ayına ilişkin sıfır otomobil kampanyaları.

CITROEN'DEN YÜZDE SIFIR FAİZ

Mart ayına özel kampanya hazırlayan markalardan Citroen'in C5 Aircross SUV modeli, 303 bin TL'den başlayan fiyatlarla ve 150 bin TL'ye özel 30 ay yüzde 0.99 faiz veya 120 bin TL'ye özel 12 ay yüzde 0 faiz seçeneğiyle sunuluyor. C3 modelinde ise 50 bin TL için 12 ay yüzde 0 faiz ve 145 bin 500TL'den başlayan fiyatlar yer alıyor.

Berlingo Van'a 155 bin 500 TL'ye ve 60 bin TL için 15 ay yüzde 0 faiz, Jumper modeline ise 100 bin TL için 30 ay yüzde 0.99 faiz veya 60 bin TL için 20 ay yüzde 0 faiz yer alıyor.

FIAT'TAN YÜZDE 0,99 FAİZLİ KREDİ SEÇENEĞİ

Fiat'tan yapılan açıklamaya göre şirket, mart ayında Egea Ailesi'ni, 132 bin 900 TL'den başlayan fiyatlar ve 100 bin TL'ye yüzde 0,99 faizli kredi ile satışa sunuyor.

HONDA'DAN 12 TAKSİTLİ ÖDEME İMKANI

Honda Civic Sedan modellerinde, mart ayı boyunca 90 bin TL'lik kredi kullanımına yüzde 0.99 faiz oranı ile 12 ay taksitli ödeme seçeneği sunuluyor.

CR-V modeline sahip olmak isteyenlere de, mart ayında 100 bin TL'ye kadar kredi imkanı faizsiz ve 12 ay vadeli sağlanıyor. HR-V modelinde ise ay boyunca 70 bin TL kredi kullanımına yüzde 0.80'den başlayan faiz oranı ile 15 ay taksit seçeneği sunuluyor.

HYUNDAI'DAN 68 BİN 500 TL'YE VARAN İNDİRİM

Koreli üretici Hyundai'nin A segmen modeli i10, 50 bin TL 12 ay, B segmenteki modeli i20 ise 12 ay 100 bin TL kredi kullanımı için sıfır faiz ve 146 bin TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

Nakit alımlarda ise i10 modelinde 10 bin 500 TL, i20'de ise 21 bin 800 TL'ye varan indirim yapılıyor. Markanın C-SUV modeli Tucson'un N Line donanım seçeneğinde 100 bin TL, 12 ay sıfır faiz ve ayrıca 68 bin 500 TL'ye varan indirim sunuluyor.

Geçtiğimiz aylarda makyajlanarak tekrar satışa sunulan B-SUV model Kona ise 62 bin 900 TL'ye varan indirim veya 80 bin TL 12 ay yüzde 0.99 faizli kredi ile sahibini bekliyor.

JEEP'TEN 85 BİN TL'LİK BÜYÜK İNDİRİM

Jeep, Renegade modelinde mart boyunca 70 bin TL'ye Compass'a ise 85 bin TL'ye varan indirimler sunuyor. Kampanyada, Compass 359 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulurken, Renegade 232 bin TL'lik fiyat ile yeni sahiplerini bekliyor.

KIA Kia mart Sportage (Cool benzinli MT versiyon hariç) modelinde, 100 bin TL'ye 12 ay yüzde 0 faiz seçeneği sunuyor. Yapılan açıklamaya göre, Sportage Prestige (4x2) 1.6L dizel otomatik versiyonu da 362 bin TL satış fiyatıyla sunuluyor.

Ceed modeli, 50 bin TL'ye 18 ay yüzde 0.99 faiz ödeme seçeneği ile sunuluyor. Ceed HB Prestige 1.6L dizel otomatik versiyonu da 299 bin TL satış fiyatıyla bayilerde yerini almış durumda.

Markanın XCeed modeli ise, mart ayına özel 100 bin TL'ye 12 ay yüzde 0 faiz ödeme seçeneği ile sahiplerini bekliyor. Markanın, Picanto, Rio ve Stonic modellerinde ise 50 bin TL'ye 18 ay yüzde 0.99 faizli finansman seçeneği yer alıyor. Rio 1.4L Prestige modelinde ise 8 Mart'tan itibaren ay sonuna kadar sadece kadınlara özel indirim uygulayan Kia, 187 bin 900 TL'lik başlangıç fiyatı ile 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyor.

PEUGEOT'TAN YÜZDE SIFIR FAİZ İMKANI

Peugeot Türkiye, 3008 modelinde 140 bin TL için 12 ay yüzde 0 faiz oranı sunuyor. 1.5 lt BlueHDi dizel motora sahip yeni 5008'de ise 200 bin TL için 12 ay yüzde 0 faizli ödeme seçeneği tüketicilere sunuluyor.

2008 modelinde ise 229 bin 700 TL'den başlayan fiyatlar ve 100 bin TL için 12 ay yüzde 0 faiz imkanı yer alıyor. Fransız markanın D-Sedan segmentindeki modeli 508'de de 200 bin TL için 36 ay yüzde 0.99 faiz oranı ve 5 bin TL akaryakıt hediyesi sunuluyor.