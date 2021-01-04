2021'in ilk yarısında uygulanacak kıdem tazminatı tavanı 7 bin 640 lira oldu

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla memur ve emeklini maaş zammının yanında kıdem tazminatı tavan ve tabanı da belli oldu. Buna göre 2021 yılının ilk yarısında kıdem tazminatı tavanı 7 bin 640 lira, tabanı ise 3 bin 557 lira olacak.

İş Kanunu'na tabi olarak hizmet akdiyle bir işverene bağlı çalışanlar, en az bir yıl çalışmaları şartıyla, iş yerinde çalıştıkları her yıl için 30 günlük brüt ücretleri tutarında kıdem tazminatı alabiliyorlar. Ücreti yüksek olanların kıdem tazminatında ise tavan uygulanıyor.

1475 sayılı eski İş Kanunu'nun 14. maddesi uyarınca, işçilerin kıdem tazminatlarının yıllık miktarı, en yüksek devlet memuruna bir hizmet yılı için ödenen azami emeklilik ikramiyesini geçemiyor. Buna kıdem tazminatı tavanı deniliyor. En yüksek devlet memuruna bir hizmet yılı için ödenmekte olan emeklilik ikramiyesi ise memur maaş katsayısı ile belirleniyor. Buna bağlı olarak kıdem tazminatı tavanı, her yıl ocak ve temmuz aylarında artıyor.

KIDEM TAZMİNATI TAVANI 7 BİN 640 LİRA OLDU

2020'nin ocak-haziran döneminde kıdem tazminatı tavanı 6 bin 730 lira olarak uygulandı. 1 Temmuz 2020 tarihinden geçerli olmak üzere 2020 yılının temmuz-aralık döneminde uygulanacak kıdem tazminatı tavanı ise 7 bin 117 TL olmuştu. 2021 yılının ocak-haziran dönemine ilişkin kıdem tazminatı tavana ise 7 bin 640 lira oldu.

KIDEM TAZMİNATI TABANI 3 BİN 557 LİRA

Kıdem tazminatının tavanı, en yüksek devlet memuruna ödenen emekli ikramiyesine endekslenirken, en düşük kıdem tazminatı da asgari ücrete bağlı olarak artıyor. 2021 yılı asgari ücreti yüzde 21,56'lık zamla brüt 3 bin 577 lira, net 2 bin 825 lira oldu. Böylece kıdem tazminatı tabanı da 3 bin 557 lira oldu.